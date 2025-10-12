Soria y Gimnasia de Jujuy en el Reducido: "Priorizamos la mentalidad ganadora"

Para el volante de Gimnasia de Jujuy Hugo Soria, el empate o la victoria en casa son esenciales , y el equipo buscará un resultado positivo para continuar con vida en la lucha por el ascenso. El mediocampista analizó el panorama que enfrenta Gimnasia y Esgrima de Jujuy de cara al primer partido del reducido de la Primera Nacional, que tendrá como rival a San Miguel este domingo en el estadio “23 de Agosto”.

Soria destacó la contundencia con la que el equipo logró imponerse ante Chacarita y el regreso de jugadores que estaban lesionados, factores que fortalecen al plantel en esta instancia decisiva. "Comienza otro campeonato y se vienen todas finales. Es todo o nada, por eso priorizamos una mentalidad ganadora, sin margen para la especulación" , puntualizó el volante.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T193509.249

Ventaja local y desafío a superar

El hecho de jugar como local le otorga a Gimnasia una ventaja estratégica, y Soria no dudó en resaltar la importancia del apoyo del público. "Jugar en casa es una ventaja importantísima porque el hincha es un jugador más. La gente acompaña, está ilusionada y eso nos llena de energía", afirmó con orgullo, consciente del impacto que puede tener la parcialidad albiceleste en el desarrollo del partido.

El Lobo finalizó la etapa regular en el quinto lugar de la Zona B con 57 puntos, lo que le otorga la ventaja deportiva frente a San Miguel, que terminó quinto en la Zona A con 50 puntos. Esto significa que un empate o una victoria le darán el pase a cuartos de final, pero Soria afirmó que su equipo saldrá a ganar y no especulará con el resultado.

Sobre su rival, Soria destacó que San Miguel es un equipo duro y de buen nivel, un adversario complicado que exigirá el máximo rendimiento de Gimnasia. “Vamos a salir a buscar el partido, dispuestos a dejar todo en la cancha”, aseguró, marcando la intensidad con la que afrontarán el compromiso.

gimnasia de jujuy

El partido está programado para las 15 horas del domingo, con arbitraje de Bruno Amiconi, asistido por Matías Bianchi y Matías Coria. La expectativa es alta, y se prevé un estadio “23 de Agosto” a pleno, con capacidad copada por hinchas de ambos equipos.

Para los hinchas locales, la venta de entradas se realizará el mismo domingo en la cancha desde las 12:30, mientras que los simpatizantes visitantes podrán adquirir sus boletos a partir de las 10 en la boletería de la tribuna visitante, ubicada en calle Humahuaca. Se espera una jornada vibrante y decisiva para las aspiraciones del Lobo jujeño, que pone en juego todo su esfuerzo y pasión para seguir soñando con el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.