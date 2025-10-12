domingo 12 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de octubre de 2025 - 09:02
Primera Nacional.

Soria y Gimnasia de Jujuy en el Reducido: "Priorizamos la mentalidad ganadora"

El mediocampista uruguayo Hugo Soria analizó el panorama que enfrenta Gimnasia y Esgrima de Jujuy de cara al primer partido del reducido de la Primera Nacional.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Hugo Soria - Gimnasia de Jujuy

Hugo Soria - Gimnasia de Jujuy

Lee además
Gimnasia deJujuy recibe a San Miguel en el estadio 23 de Agosto y habrá público visitante
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy recibe a San Miguel y habrá público visitante
Bruno Amiconi dirige Gimnasia de Jujuy vs San Miguel
AFA.

Árbitro confirmado para Gimnasia de Jujuy vs San Miguel por el Reducido

Soria destacó la contundencia con la que el equipo logró imponerse ante Chacarita y el regreso de jugadores que estaban lesionados, factores que fortalecen al plantel en esta instancia decisiva. "Comienza otro campeonato y se vienen todas finales. Es todo o nada, por eso priorizamos una mentalidad ganadora, sin margen para la especulación", puntualizó el volante.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T193509.249

Ventaja local y desafío a superar

El hecho de jugar como local le otorga a Gimnasia una ventaja estratégica, y Soria no dudó en resaltar la importancia del apoyo del público. "Jugar en casa es una ventaja importantísima porque el hincha es un jugador más. La gente acompaña, está ilusionada y eso nos llena de energía", afirmó con orgullo, consciente del impacto que puede tener la parcialidad albiceleste en el desarrollo del partido.

El Lobo finalizó la etapa regular en el quinto lugar de la Zona B con 57 puntos, lo que le otorga la ventaja deportiva frente a San Miguel, que terminó quinto en la Zona A con 50 puntos. Esto significa que un empate o una victoria le darán el pase a cuartos de final, pero Soria afirmó que su equipo saldrá a ganar y no especulará con el resultado.

Sobre su rival, Soria destacó que San Miguel es un equipo duro y de buen nivel, un adversario complicado que exigirá el máximo rendimiento de Gimnasia. “Vamos a salir a buscar el partido, dispuestos a dejar todo en la cancha”, aseguró, marcando la intensidad con la que afrontarán el compromiso.

gimnasia de jujuy

El partido está programado para las 15 horas del domingo, con arbitraje de Bruno Amiconi, asistido por Matías Bianchi y Matías Coria. La expectativa es alta, y se prevé un estadio “23 de Agosto” a pleno, con capacidad copada por hinchas de ambos equipos.

Para los hinchas locales, la venta de entradas se realizará el mismo domingo en la cancha desde las 12:30, mientras que los simpatizantes visitantes podrán adquirir sus boletos a partir de las 10 en la boletería de la tribuna visitante, ubicada en calle Humahuaca. Se espera una jornada vibrante y decisiva para las aspiraciones del Lobo jujeño, que pone en juego todo su esfuerzo y pasión para seguir soñando con el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

WhatsApp Video 2025-10-11 at 20.13.18

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy recibe a San Miguel y habrá público visitante

Árbitro confirmado para Gimnasia de Jujuy vs San Miguel por el Reducido

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

El día que Miguel Russo ascendió en la cancha de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy: así será la venta de entradas para el partido con San Miguel

Lo que se lee ahora
Se conoció la lista de concentrados para el partido de esta tarde.
Deportes.

Quienes son los concentrados del "lobo jujeño", para enfrentar a San Miguel

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Accidente en el acceso sur
Sucedió anoche.

Trágico accidente en la Ruta Nacional 66

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto
San Salvador de Jujuy.

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto

Peregrinación y misa en Río Blanco. video
Religión.

Este domingo se realizará la 3ª peregrinación en honor a la Virgen de Río Blanco

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio
Siniestro.

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel