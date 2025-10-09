jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 12:02
Recuerdos.

El día que Miguel Russo ascendió en la cancha de Gimnasia de Jujuy

En el año 2013 Miguel Ángel Russo ascendió en el Estadio 23 de Agosto tras vencer a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional.

Por  Gabriela Bernasconi
Rosario Central le ganó a Gimnasia de Jujuy y ascensio - Año archivo 2013

Cómo fue el día que Miguel Russo ascendió con Rosario Central en Jujuy

Aquel 19 de mayo del 2013, el Lobo Jujeño había atravesado una semana complicada armándose como pudo al no contar con cinco titulares que estaban suspendidos. En ese contexto, Rosario Central aprovechó y logró esta noche el ascenso a Primera División con un contundente 3 a 0, después de cambiar su propuesta en el segundo tiempo, donde encontró los goles.

El delantero Javier Toledo se convirtió en el héroe de la noche, desatando una gran fiesta en el Estadio 23 de Agosto. El delantero convirtió goles para todos los gustos: de cabeza a los 2 minutos, y dos minutos después definió frente al arquero Lucas Hoyos, y a los 10 minutos sacó un tremendo zapatazo que dejó sin reacción al golero jujeño.

image

Alrededor de 7 mil simpatizantes canallas llegaron a Jujuy. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo se fueron aplaudidos por todo el estadio, que reconoció la superioridad de su equipo.

Con este ascenso, el equipo rosarino ponía fin a tres temporadas de sufrimiento y malos momentos, tras el inesperado descenso frente a All Boys en la promoción en el 2010, más dos frustrados intentos de obtener el ascenso y quedarse muy cerca de conseguirlo.

Los jugadores que estuvieron en el ascenso de Rosario Central en Jujuy

-Gimnasia (J): Lucas Hoyos; Nicolás Ferreira, Luis Maldonado y Ricardo Stechina; Leonardo Ferreyra, Marcelo Guzmán, Sergio Vittor e Ignacio Sanabria; Marcelo Bergese, Claudio Fileppi; Nicolás Ibáñez. DT: Mario Gómez.

-Rosario Central: Mauricio Caranta; Paulo Ferrari, Franco Peppino, Nahuel Valentini y Rafael Delgado; Hernán Encina, Nery Domínguez, Jesús Méndez y Diego Lagos; Antonio Medina y Javier Toledo. DT: Miguel Ángel Russo.

image

Miguel Ángel Russo en Rosario Central

En el año 2012, el DT se puso el buzo auriazul por cuarta vez en su carrera, en esa oportunidad fue en la B Nacional. Y de su mano, Central retornó a primera tras 3 temporadas en el ascenso. Finalizó primero la temporada 2012/2013 con 74 puntos.

El entrenador se quedó para la temporada 2013/2014, ya en primera, y consiguió clasificarse a la Copa Sudamericana de 2014. Aunque en ese segundo semestre quedó afuera ante Boca en los 16avos y perdió la final de Copa Argentina ante Huracán.

Su última temporada en Central comenzó en el año 2023, como reemplazo de Carlos Tévez. Allí pudo cumplir con el último objetivo que le faltaba en el Canalla, gritar campeón.

image

El 16 de diciembre de 2023, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Miguel se consagró campeón de la Copa de la Liga luego de vencer 1-0 a Platense en la final. Fue la estrella número 12 de la Academia y la última hasta la fecha. Sin dudas, se trató del momento que lo bañó de gloria eterna en Arroyito.

En agosto de 2024 Russo decidió cerrar su último ciclo en Central por motivos personales. Su última vez en el Gigante se dio hace poco, cuando Boca visitó al Canalla el 14 de septiembre, por el Torneo Clausura. Allí toda la hinchada auriazul ovacionó a su ídolo por última vez.

El paso de Miguel Ángel Russo por Central en números

  • Partidos dirigidos: 301
  • Victorias: 118
  • Empates: 88
  • Derrotas: 95
  • Historial vs Newell’s: 7 victorias, 5 empates, 0 derrotas
  • Logros: Ascenso B Nacional 2012/2013, campeón de la Copa de la Liga 2023

