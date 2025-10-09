Boca Juniors confirmó qué pasará con el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo

La decisión de Boca Juniors con Claudio Úbeda y el cuerpo técnico ante la muerte de Miguel Ángel Russo.

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo sacudió con fuerza no solo al círculo cercano de Boca , sino a todo el fútbol argentino . El histórico entrenador murió a los 69 años tras enfrentar durante un tiempo prolongado una enfermedad grave .

En los encuentros recientes, debido a que Russo se ausentó para concentrarse en su tratamiento ambulatorio , comenzaron a circular especulaciones sobre quién asumiría la conducción del equipo . No obstante, desde la dirigencia xeneize , bajo la conducción de Juan Román Riquelme , no existieron dudas: el apoyo hacia el DT que logró la Copa Libertadores 2007 fue total e incondicional.

El presidente e ídolo del club decidió que los asistentes encabezados por Claudio Úbeda continuarán dirigiendo al plantel profesional , al menos hasta el cierre del año. De este modo, Boca Juniors mantendrá la misma estructura técnica en un momento crítico, cuando el equipo lucha por asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026 y encara la etapa final del Torneo Clausura .

En las últimas semanas, la información sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo permaneció completamente reservada . Incluso durante los tres días que el entrenador pasó internado en una clínica de rehabilitación debido a una infección urinaria , Boca Juniors mantuvo un silencio absoluto y no difundió comunicados oficiales .

No fue sino hasta el pasado lunes que el club decidió brindar información a través de sus redes sociales, notificando por primera vez sobre la situación de Russo: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

La primera vez que Miguel Ángel Russo no se sentó en el banco de suplentes fue en el partido contra Defensa y Justicia en Florencio Varela. Antes de ese encuentro, el equipo había registrado un empate inesperado ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera.

En medio de una situación complicada, con el plantel amenazando su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y sin asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026 según la Tabla Anual, la dirigencia del club analizó de manera interna el futuro del cuerpo técnico.

Finalmente, la decisión fue clara y unánime: la comisión directiva, bajo la conducción de Juan Román Riquelme, decidió mantener el respaldo total al equipo de colaboradores de Russo hasta el cierre de la temporada, sin que la presencia o ausencia del entrenador principal alterara la continuidad del grupo de trabajo.

Según fuentes del club, la dirigencia nunca puso en duda que el cuerpo técnico permanecería al mando del plantel profesional al menos hasta diciembre, sin que la evolución de la salud de Miguel Ángel Russo modificara esa decisión. De esta manera, Boca Juniors afrontará los compromisos finales del Torneo Clausura mientras busca asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores, certamen del que estuvo ausente en la fase de grupos de 2024.

El tratamiento de la situación por parte de la directiva y del equipo técnico se destacó por la discreción y el respeto hacia la familia del entrenador. Una fuente cercana al predio xeneize aseguró que, en su momento, se le recomendó a Russo que se apartara temporalmente de sus funciones para concentrarse en su recuperación, incluyendo la posibilidad de ausentarse de algunos encuentros.

Sin embargo, el propio técnico, conocido por su entrega y compromiso con el fútbol, decidió continuar al frente del equipo hasta el partido disputado el 27 de septiembre en Florencio Varela. El vínculo entre Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo superó lo estrictamente laboral, generando un clima de total confianza.

Esto permitió al presidente del club otorgarle al entrenador libertad absoluta para determinar cuándo dirigir las prácticas y los partidos, con la garantía de que, ante cualquier ausencia, la directiva respaldaría plenamente las decisiones de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Los jugadores, incluyendo figuras de peso como Edinson Cavani y Leandro Paredes, fueron informados sobre la situación y ofrecieron su apoyo constante al DT.

Bajo la conducción interina de Claudio Úbeda, el equipo sufrió una caída frente a Defensa y Justicia, pero luego logró recuperarse de manera contundente, imponiéndose 5-0 sobre Newell’s en la Bombonera. El próximo compromiso será el sábado 11 de octubre a las 14:30, cuando visite a Barracas Central, en un partido crucial frente a un rival directo. Luego, el plantel recibirá a Belgrano de Córdoba y visitará a Estudiantes de La Plata, antes de afrontar el Superclásico como local contra River Plate.

En el terreno deportivo, Boca Juniors lidera la Zona A del Torneo Clausura y se posiciona en el segundo lugar de la Tabla Anual, a solo tres unidades de Rosario Central, que todavía tiene pendiente un partido frente a Sarmiento en Junín. Por el momento, el Xeneize aseguraría su ingreso directo a la Copa Libertadores 2026, mientras que River Plate, un punto por detrás, se ubicaría en la posición que obliga a disputar un repechaje clasificatorio.