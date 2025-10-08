Dolor en el mundo del fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo , el entrenador de Boca Juniors , falleció este miércoles tras padecer una larga enfermedad que lo llevó a no poder dirigir al equipo Xeneize, y permanecer con internación domiciliaria desde hace varios días.

Russo tenía 69 años y fallecido tras un agravamiento de su estado de salud . El lunes Boca había informado que Russo cursaba internación domiciliaria con “pronóstico reservado”, situación que motivó su licencia médica y su ausencia de los últimos partidos.

Russo regresó a Boca en junio de 2025 para su tercer ciclo como DT , con el foco puesto en el Mundial de Clubes. Antes, condujo a Rosario Central al título de la Copa de la Liga 2023 y obtuvo, entre otros logros, la Copa Libertadores 2007 con Boca y dos coronas en Millonarios (Colombia) en 2017 y 2018.

El mensaje de Boca y AFA

La Asociación del Fútbol Argentino, desde las redes sociales, despidió al entrenador. "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", comunicó la AFA.

Luego fue Boca quien dio la noticia: "Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!".

La trayectoria de Miguel Ángel Russo

Nacido en Lanús en 1956, Russo fue emblema de Estudiantes de La Plata como futbolista y, como entrenador, superó el millar de partidos dirigidos en Argentina y el exterior. Su liderazgo sereno y su vigencia lo convirtieron en un referente respetado por colegas, futbolistas e hinchas.

Figura del fútbol argentino y sudamericano, Russo conquistó la Copa Libertadores 2007 con Boca, el Clausura 2005 con Vélez y celebró en Millonarios (Colombia) el Finalización 2017 y la Superliga 2018. Ya en su etapa más reciente, llevó a Rosario Central a ganar la Copa de la Liga 2023.