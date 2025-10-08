Torneo Regional Amateur: las zonas y todos los partidos de los equipos jujeños

El Torneo Regional Amateur 2025/2026 comenzará el domingo 19 de octubre y este miércoles se dio a conocer las zonas y el fixture. Los equipos jujeños se encuentran dentro de la Región Norte y están distribuidos en los primeros tres grupos.
image
Torneo Regional Amateur / Talleres de Perico.
Fixture
Fecha 1 – 19/10/2025
Fecha 2 – 23/10 o 24/10/2025
Fecha 3 – 02/11/2025
Fecha 4 – 09/11/2025
Fecha 5 – 16/11/2025
Fecha 6 – 23/11/2025
ZONA 2
Clubes:
-
Monterrico Sur (El Carmen)
-
Deportivo Pampa Blanca (El Carmen)
-
Sportivo Rivadavia (El Carmen)
-
A.H. Zapla (Jujuy)
Fixture
Fecha 1 – 19/10/2025
Fecha 2 – 23/10 o 24/10/2025
Fecha 3 – 02/11/2025
Fecha 4 – 09/11/2025
Fecha 5 – 16/11/2025
Fecha 6 – 23/11/2025
image
Torneo Regional Amateur / Altos Hornos Zapla.
ZONA 3
Clubes:
-
San Pedro (San Pedro)
-
Deportivo Parapetí (San Pedro)
-
Mitre de Calilegua (L.G. San Martín)
-
Defensores de Yuto (L.G. San Martín)
Fixture
Fecha 1 – 19/10/2025
Fecha 2 – 23/10 o 24/10/2025
Fecha 3 – 02/11/2025
Fecha 4 – 09/11/2025
Fecha 5 – 16/11/2025
Fecha 6 – 23/11/2025
image
Torneo Regional Amateur / Atlético San Pedro.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.