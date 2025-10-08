miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 16:50
Fútbol.

Torneo Regional Amateur: las zonas y todos los partidos de los equipos jujeños

Talleres de Perico, Altos Hornos Zapla, Atlético San Pedro y 9 clubes jujeños más animarán la competencia que arranca el 19 de octubre.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

ZONA 1

Clubes:

  • Racing Ojo de Agua (La Quiaca)

  • Unión Maimará (Tilcara)

  • Deportivo Luján (Jujuy)

  • Talleres Perico (Jujuy)

image
Torneo Regional Amateur / Talleres de Perico.

Torneo Regional Amateur / Talleres de Perico.

Fixture

Fecha 1 – 19/10/2025

  • Unión Maimará vs. Racing Ojo de Agua

  • Deportivo Luján vs. Talleres P.

Fecha 2 – 23/10 o 24/10/2025

  • Talleres P. vs. Unión Maimará

  • Racing Ojo de Agua vs. Deportivo Luján

Fecha 3 – 02/11/2025

  • Unión Maimará vs. Deportivo Luján

  • Talleres P. vs. Racing Ojo de Agua

Fecha 4 – 09/11/2025

  • Racing Ojo de Agua vs. Unión Maimará

  • Talleres P. vs. Deportivo Luján

Fecha 5 – 16/11/2025

  • Unión Maimará vs. Talleres P.

  • Deportivo Luján vs. Racing Ojo de Agua

Fecha 6 – 23/11/2025

  • Deportivo Luján vs. Unión Maimará

  • Racing Ojo de Agua vs. Talleres P.

ZONA 2

Clubes:

  • Monterrico Sur (El Carmen)

  • Deportivo Pampa Blanca (El Carmen)

  • Sportivo Rivadavia (El Carmen)

  • A.H. Zapla (Jujuy)

Fixture

Fecha 1 – 19/10/2025

  • Monterrico Sur vs. A.H. Zapla

  • Sportivo Rivadavia vs. Dep. Pampa Blanca

Fecha 2 – 23/10 o 24/10/2025

  • Dep. Pampa Blanca vs. Monterrico Sur

  • A.H. Zapla vs. Sportivo Rivadavia

Fecha 3 – 02/11/2025

  • Monterrico Sur vs. Sportivo Rivadavia

  • Dep. Pampa Blanca vs. A.H. Zapla

Fecha 4 – 09/11/2025

  • A.H. Zapla vs. Monterrico Sur

  • Dep. Pampa Blanca vs. Sportivo Rivadavia

Fecha 5 – 16/11/2025

  • Sportivo Rivadavia vs. Monterrico Sur

  • A.H. Zapla vs. Dep. Pampa Blanca

Fecha 6 – 23/11/2025

  • Dep. Pampa Blanca vs. A.H. Zapla

  • Monterrico Sur vs. Sportivo Rivadavia

image
Torneo Regional Amateur / Altos Hornos Zapla.

Torneo Regional Amateur / Altos Hornos Zapla.

ZONA 3

Clubes:

  • San Pedro (San Pedro)

  • Deportivo Parapetí (San Pedro)

  • Mitre de Calilegua (L.G. San Martín)

  • Defensores de Yuto (L.G. San Martín)

Fixture

Fecha 1 – 19/10/2025

  • Mitre de Calilegua vs. Defensores de Yuto

  • Deportivo Parapetí vs. San Pedro

Fecha 2 – 23/10 o 24/10/2025

  • San Pedro vs. Mitre de Calilegua

  • Defensores de Yuto vs. Deportivo Parapetí

Fecha 3 – 02/11/2025

  • Mitre de Calilegua vs. Deportivo Parapetí

  • San Pedro vs. Defensores de Yuto

Fecha 4 – 09/11/2025

  • Defensores de Yuto vs. Mitre de Calilegua

  • San Pedro vs. Deportivo Parapetí

Fecha 5 – 16/11/2025

  • Deportivo Parapetí vs. Mitre de Calilegua

  • Defensores de Yuto vs. San Pedro

Fecha 6 – 23/11/2025

  • Deportivo Parapetí vs. Mitre de Calilegua

  • San Pedro vs. Defensores de Yuto

image
Torneo Regional Amateur / Atlético San Pedro.

Torneo Regional Amateur / Atlético San Pedro.

