Torneo Regional Amateur: las zonas y todos los partidos de los equipos jujeños

El Torneo Regional Amateur 2025/2026 comenzará el domingo 19 de octubre y este miércoles se dio a conocer las zonas y el fixture . Los equipos jujeños se encuentran dentro de la Región Norte y están distribuidos en los primeros tres grupos.

Deportes. Mirá el fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina

Chile. La Selección Argentina Sub 20 goleó a Nigeria y está en cuartos de final del Mundial

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.