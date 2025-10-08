Mirá el fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina

Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet ya tiene fecha confirmada para su debut en una nueva temporada de La Liga Argentina. Los “cóndores” saldrán a la cancha el lunes 4 de noviembre, cuando visiten a Estudiantes de Tucumán, en el inicio del certamen.

El equipo jujeño comenzará con una gira fuera de casa, ya que dos días después, el miércoles 6 de noviembre, enfrentará a Independiente de Santiago del Estero, en el segundo compromiso del calendario.

image Jujuy Básquet.

Antes de volver a Jujuy, los dirigidos por Guillermo Tasso tendrán una nueva parada exigente: el jueves 13 de noviembre visitarán a Salta Basket en el microestadio Delmi, en lo que será un clásico norteño con mucha historia. Luego, el 18 de noviembre, Jujuy Básquet tendrá su primera presentación como local en el estadio Federación, donde recibirá a Villa San Martín, ante su gente y con la ilusión de comenzar con el pie derecho en casa. El fixture completo de Jujuy Básquet- Temporada 2025/26 NOVIEMBRE 2025 04/11 – Estudiantes (T) Jujuy Básquet – Estadio Coco Ascárate

06/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas

13/11 – Salta Basket Jujuy Básquet – Estadio Delmi

18/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy

28/11 – Jujuy Básquet Huracán (LH) – Federación de Básquetbol de Jujuy DICIEMBRE 2025 03/12 – Barrio Parque Jujuy Básquet – El Teatro del Parque

04/12 – Hindú (C) Jujuy Básquet – Presidente Eduardo Pintos

06/12 – Bochas (CC) Jujuy Básquet – José “Pepe” Nou

11/12 – Jujuy Básquet Colón (SF) – Federación de Básquetbol de Jujuy

14/12 – Fusión Riojana Jujuy Básquet – La Caldera

15/12 – Amancay (LR) Jujuy Básquet – Club Atlético Riojano ENERO 2026 08/01 – Sp. Suardi Jujuy Básquet – El Gigante de la Avenida

10/01 – San Isidro Jujuy Básquet – Antonio Manno

13/01 – Jujuy Básquet Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy

16/01 – Jujuy Básquet Hindú (C) – Federación de Básquetbol de Jujuy

18/01 – Jujuy Básquet Comunicaciones – Federación de Básquetbol de Jujuy

21/01 – Jujuy Básquet Fusión Riojana – Federación de Básquetbol de Jujuy

25/01 – Jujuy Básquet Rivadavia (Mza) – Federación de Básquetbol de Jujuy

29/01 – Colón (SF) Jujuy Básquet – Roque Otrino

30/01 – Santa Paula (G) Jujuy Básquet – Víctor Comelli image FEBRERO 2026 06/02 – Jujuy Básquet Bochas (CC) – Federación de Básquetbol de Jujuy

08/02 – Jujuy Básquet Independiente (SDE) – Federación de Básquetbol de Jujuy

11/02 – Jujuy Básquet Amancay (LR) – Federación de Básquetbol de Jujuy

14/02 – Jujuy Básquet Barrio Parque – Federación de Básquetbol de Jujuy

23/02 – Rivadavia (Mza) Jujuy Básquet – Leopoldo Brozovik

24/02 – Huracán (LH) Jujuy Básquet – Dr. Vicente Polimeni

27/02 – Jujuy Básquet Salta Basket – Federación de Básquetbol de Jujuy MARZO 2026 05/03 – Jujuy Básquet Sp. Suardi – Federación de Básquetbol de Jujuy

08/03 – Jujuy Básquet Santa Paula (G) – Federación de Básquetbol de Jujuy

15/03 – Jujuy Básquet San Isidro – Federación de Básquetbol de Jujuy

25/03 – Villa San Martín Jujuy Básquet – Villa San Martín

26/03 – Comunicaciones Jujuy Básquet – El Plateado

