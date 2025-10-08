miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 17:43
Mirá el fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina

Los “cóndores” ya tienen todo listo para una nueva temporada de La Liga Argentina con una gran expectativa y el objetivo de ascender.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

El equipo jujeño comenzará con una gira fuera de casa, ya que dos días después, el miércoles 6 de noviembre, enfrentará a Independiente de Santiago del Estero, en el segundo compromiso del calendario.

Jujuy Básquet.

Antes de volver a Jujuy, los dirigidos por Guillermo Tasso tendrán una nueva parada exigente: el jueves 13 de noviembre visitarán a Salta Basket en el microestadio Delmi, en lo que será un clásico norteño con mucha historia.

Luego, el 18 de noviembre, Jujuy Básquet tendrá su primera presentación como local en el estadio Federación, donde recibirá a Villa San Martín, ante su gente y con la ilusión de comenzar con el pie derecho en casa.

El fixture completo de Jujuy Básquet- Temporada 2025/26

NOVIEMBRE 2025

  • 04/11 – Estudiantes (T) Jujuy Básquet – Estadio Coco Ascárate

  • 06/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas

  • 13/11 – Salta Basket Jujuy Básquet – Estadio Delmi

  • 18/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 28/11 – Jujuy Básquet Huracán (LH) – Federación de Básquetbol de Jujuy

DICIEMBRE 2025

  • 03/12 – Barrio Parque Jujuy BásquetEl Teatro del Parque

  • 04/12 – Hindú (C) Jujuy BásquetPresidente Eduardo Pintos

  • 06/12 – Bochas (CC) Jujuy BásquetJosé “Pepe” Nou

  • 11/12 – Jujuy Básquet Colón (SF) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 14/12 – Fusión Riojana Jujuy BásquetLa Caldera

  • 15/12 – Amancay (LR) Jujuy BásquetClub Atlético Riojano

ENERO 2026

  • 08/01 – Sp. Suardi Jujuy BásquetEl Gigante de la Avenida

  • 10/01 – San Isidro Jujuy BásquetAntonio Manno

  • 13/01 – Jujuy Básquet Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 16/01 – Jujuy Básquet Hindú (C) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 18/01 – Jujuy Básquet Comunicaciones – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 21/01 – Jujuy Básquet Fusión Riojana – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 25/01 – Jujuy Básquet Rivadavia (Mza) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 29/01 – Colón (SF) Jujuy BásquetRoque Otrino

  • 30/01 – Santa Paula (G) Jujuy BásquetVíctor Comelli

FEBRERO 2026

  • 06/02 – Jujuy Básquet Bochas (CC) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 08/02 – Jujuy Básquet Independiente (SDE) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 11/02 – Jujuy Básquet Amancay (LR) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 14/02 – Jujuy Básquet Barrio Parque – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 23/02 – Rivadavia (Mza) Jujuy BásquetLeopoldo Brozovik

  • 24/02 – Huracán (LH) Jujuy BásquetDr. Vicente Polimeni

  • 27/02 – Jujuy Básquet Salta Basket – Federación de Básquetbol de Jujuy

MARZO 2026

  • 05/03 – Jujuy Básquet Sp. Suardi – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 08/03 – Jujuy Básquet Santa Paula (G) – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 15/03 – Jujuy Básquet San Isidro – Federación de Básquetbol de Jujuy

  • 25/03 – Villa San Martín Jujuy BásquetVilla San Martín

  • 26/03 – Comunicaciones Jujuy BásquetEl Plateado

