Mirá el fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina

Jujuy Básquet ya tiene fecha confirmada para su debut en una nueva temporada de La Liga Argentina. Los “cóndores” saldrán a la cancha el lunes 4 de noviembre, cuando visiten a Estudiantes de Tucumán, en el inicio del certamen.
El equipo jujeño comenzará con una gira fuera de casa, ya que dos días después, el miércoles 6 de noviembre, enfrentará a Independiente de Santiago del Estero, en el segundo compromiso del calendario.
Antes de volver a Jujuy, los dirigidos por Guillermo Tasso tendrán una nueva parada exigente: el jueves 13 de noviembre visitarán a Salta Basket en el microestadio Delmi, en lo que será un clásico norteño con mucha historia.
Luego, el 18 de noviembre, Jujuy Básquet tendrá su primera presentación como local en el estadio Federación, donde recibirá a Villa San Martín, ante su gente y con la ilusión de comenzar con el pie derecho en casa.
El fixture completo de Jujuy Básquet- Temporada 2025/26
NOVIEMBRE 2025
-
04/11 – Estudiantes (T) Jujuy Básquet – Estadio Coco Ascárate
-
06/11 – Independiente (SDE) Jujuy Básquet – Estadio Israel Parnas
-
13/11 – Salta Basket Jujuy Básquet – Estadio Delmi
-
18/11 – Jujuy Básquet Villa San Martín – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
28/11 – Jujuy Básquet Huracán (LH) – Federación de Básquetbol de Jujuy
DICIEMBRE 2025
-
03/12 – Barrio Parque Jujuy Básquet – El Teatro del Parque
-
04/12 – Hindú (C) Jujuy Básquet – Presidente Eduardo Pintos
-
06/12 – Bochas (CC) Jujuy Básquet – José “Pepe” Nou
-
11/12 – Jujuy Básquet Colón (SF) – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
14/12 – Fusión Riojana Jujuy Básquet – La Caldera
-
15/12 – Amancay (LR) Jujuy Básquet – Club Atlético Riojano
ENERO 2026
-
08/01 – Sp. Suardi Jujuy Básquet – El Gigante de la Avenida
-
10/01 – San Isidro Jujuy Básquet – Antonio Manno
-
13/01 – Jujuy Básquet Estudiantes (T) – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
16/01 – Jujuy Básquet Hindú (C) – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
18/01 – Jujuy Básquet Comunicaciones – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
21/01 – Jujuy Básquet Fusión Riojana – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
25/01 – Jujuy Básquet Rivadavia (Mza) – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
29/01 – Colón (SF) Jujuy Básquet – Roque Otrino
-
30/01 – Santa Paula (G) Jujuy Básquet – Víctor Comelli
FEBRERO 2026
-
06/02 – Jujuy Básquet Bochas (CC) – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
08/02 – Jujuy Básquet Independiente (SDE) – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
11/02 – Jujuy Básquet Amancay (LR) – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
14/02 – Jujuy Básquet Barrio Parque – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
23/02 – Rivadavia (Mza) Jujuy Básquet – Leopoldo Brozovik
-
24/02 – Huracán (LH) Jujuy Básquet – Dr. Vicente Polimeni
-
27/02 – Jujuy Básquet Salta Basket – Federación de Básquetbol de Jujuy
MARZO 2026
-
05/03 – Jujuy Básquet Sp. Suardi – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
08/03 – Jujuy Básquet Santa Paula (G) – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
15/03 – Jujuy Básquet San Isidro – Federación de Básquetbol de Jujuy
-
25/03 – Villa San Martín Jujuy Básquet – Villa San Martín
-
26/03 – Comunicaciones Jujuy Básquet – El Plateado
