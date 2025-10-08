miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 16:10
Policiales.

"Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares" dijo la mujer que alquiló la casa

Una de las detenidas del triple crimen narco declaró que “le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’” y que pagaron a Pequeño J US$ 1 millón por el asesinato.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
image

Celeste Magalí González Guerrero (28), una de las nueve imputadas por el triple crimen de Florencio Varela, amplió su declaración indagatoria este miércoles y ofreció detalles escalofriantes del plan. Según su testimonio, los asesinatos fueron una represalia ligada al robo de una partida de droga y al pago de un millón de dólares al acusado Pequeño J.

González Guerrero aseguró que el delito comenzó cuando fueron sustraídos 30 kilos de cocaína del narcotraficante apodado “el Duro”, identificado judicialmente como Víctor Sotacuro Lázaro, detenido previamente en Bolivia. “Dos de las chicas fueron a devolver o recuperar, sé que una era Brenda; la otra no sé quién fue”, declaró.

“Dos de las chicas fueron. Sé que una era Brenda (Del Castillo), pero la otra no sé quién fue“, sostuvo. Y agregó: ”Aunque creo que la de 15 años (Lara Gutiérrez) no tenía nada que ver”. “Dos de las chicas fueron. Sé que una era Brenda (Del Castillo), pero la otra no sé quién fue“, sostuvo. Y agregó: ”Aunque creo que la de 15 años (Lara Gutiérrez) no tenía nada que ver”.

Luego, se refirió a la estructura interna de la organización criminal. Dijo que que Sotacuro era quien daba órdenes a Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, desde una posición superior. Y que Miguel Villanueva, su pareja, otro de los detenidos, era parte del eslabón inferior, debiendo responderle a “Pequeño J”.

Ella ubicó al acusado, Tony Janzen Valverde Victoriano (“Pequeño J”), dentro de la camioneta Chevrolet Tracker blanca con la que habrían trasladado a las víctimas a la casa de Villa Vatteone la noche del crimen. Añadió que iba acompañado de su tío (Sotacuro) y otra persona con “canas” portando una pistola Glock.

“Miguel lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio (como ella llamaba a “Pequeño J”) alguien, que no sé quiénes, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, afirmó. “Miguel lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio (como ella llamaba a “Pequeño J”) alguien, que no sé quiénes, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, afirmó.

Triple Crimen - femicidio

Descripción brutal de los hechos y método del triple crimen narco

Según González Guerrero, las jóvenes descenderían de la camioneta “sonrientes, como si vinieran a una fiesta”. Pero asegura que todo fue parte de un engaño. En su relato, añadió que durante la madrugada observó a su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, con un dedo sangrando tras regresar de la escena.

Ella relató que Villanueva le confesó que una de las víctimas trató de huir y él la atrapó con un destornillador clavado en el cuello; al no morir, buscó un fierro para golpearla en la cara. También dijo que el agresor asfixió a Lara y pisó su estómago para acelerar la muerte. A Brenda la mataron primero, luego a Morena y por último a Lara.

González Guerrero reveló además que Matías Agustín Ozorio (otra de las personas detenidas) habría confesado que alguien le pagó US$ 1 millón a Pequeño J por la masacre. Según su versión, la "orga narco" detrás del crimen pagó esa suma como venganza por el robo de la droga.

