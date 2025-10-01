Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú

Y una de las claves para dar con él fue ni más ni menos que el testimonio de su novia , quien se encargó de delatarlo. Así lo contó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien dio detalles de cómo fue el procedimiento para dar con el sospechoso y subrayó que todo comenzó con una pista que llevó a las autoridades al búnker de Pequeño J en el Gran Buenos Aires.

El funcionario bonaerense precisó que las tareas comenzaron el jueves pasado, cuando los investigadores llegaron a esa casa que él alquilaba. Estaba ubicado en un complejo de una de sus novias, porque aparentemente tenía más de una pareja, relataron fuentes oficiales.

“Llegamos tres horas después que él se fuera del lugar. Casi lo agarramos en ese momento. Ahí encontramos mucha información y lo estuvimos esperando. No lo hicimos público porque había chances que él volviera a ese lugar”, dijo Alonso.

En ese domicilio, donde se encontraron documentos, una pistola, balas y ropa presuntamente de Pequeño J, la pareja del narco de 20 años habló con las autoridades y aportó datos clave para dar con él. Entre ellos, su celular.

detención de pequeño J en perú

“Obtuvimos el teléfono que estaba usando y lo pusimos en escucha directa. Así empezamos a tener, fundamentalmente, su ubicación a través de las antenas y tomamos conocimiento que él estaba emprendiendo su salida al país, íbamos siguiendo la ruta”, remarcó.

En el marco de estas tareas, la fuerza bonaerense también logró dar con el celular de Matías Ozorio, su mano derecha, que también tenía pedido de captura internacional y fue detenido en las últimas horas. Tras detectar que ambos estaban cerca de la frontera, la fuerza bonaerense le dio los números a la policía antidrogas de Perú para que continuaran con el seguimiento. Así, los agentes lograron escuchar que Ozorio se estaba comunicando con Pequeño J para coordinar un encuentro. Ambos sabían que estaban siendo intensamente buscados por el triple femicidio.

Fue entonces que la policía le tendió una trampa: siguieron hablando con el narco de 20 años simulando ser Ozorio para concretar el encuentro y así lograron ubicarlo y detenerlo.