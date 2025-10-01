miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 13:28
Engaño.

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, fue detenido en la noche del martes acusado de haber ordenado el triple crimen narco de Brenda, Morena y Lara.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
detencion pequeño J
Lee además
Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes
Triple femicidio de Florencio Varela.
Justicia.

Triple crimen narco: dejaron una nota anónima en una comisaría con el paradero de Pequeño J

Y una de las claves para dar con él fue ni más ni menos que el testimonio de su novia, quien se encargó de delatarlo. Así lo contó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien dio detalles de cómo fue el procedimiento para dar con el sospechoso y subrayó que todo comenzó con una pista que llevó a las autoridades al búnker de Pequeño J en el Gran Buenos Aires.

Pequeño J, el líder narco que habría ordenado los crímenes.

Detalles del proceso para encontrar a Pequeño J en Perú

El funcionario bonaerense precisó que las tareas comenzaron el jueves pasado, cuando los investigadores llegaron a esa casa que él alquilaba. Estaba ubicado en un complejo de una de sus novias, porque aparentemente tenía más de una pareja, relataron fuentes oficiales.

“Llegamos tres horas después que él se fuera del lugar. Casi lo agarramos en ese momento. Ahí encontramos mucha información y lo estuvimos esperando. No lo hicimos público porque había chances que él volviera a ese lugar”, dijo Alonso.

En ese domicilio, donde se encontraron documentos, una pistola, balas y ropa presuntamente de Pequeño J, la pareja del narco de 20 años habló con las autoridades y aportó datos clave para dar con él. Entre ellos, su celular.

detención de pequeño J en perú

“Obtuvimos el teléfono que estaba usando y lo pusimos en escucha directa. Así empezamos a tener, fundamentalmente, su ubicación a través de las antenas y tomamos conocimiento que él estaba emprendiendo su salida al país, íbamos siguiendo la ruta”, remarcó.

En el marco de estas tareas, la fuerza bonaerense también logró dar con el celular de Matías Ozorio, su mano derecha, que también tenía pedido de captura internacional y fue detenido en las últimas horas. Tras detectar que ambos estaban cerca de la frontera, la fuerza bonaerense le dio los números a la policía antidrogas de Perú para que continuaran con el seguimiento. Así, los agentes lograron escuchar que Ozorio se estaba comunicando con Pequeño J para coordinar un encuentro. Ambos sabían que estaban siendo intensamente buscados por el triple femicidio.

Fue entonces que la policía le tendió una trampa: siguieron hablando con el narco de 20 años simulando ser Ozorio para concretar el encuentro y así lograron ubicarlo y detenerlo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Triple crimen narco: dejaron una nota anónima en una comisaría con el paradero de Pequeño J

Triple crimen narco: Sotacuro estaba solo y se descarta la presencia de "Pequeño J" en Jujuy

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a "Pequeño J" en Jujuy

Difunden la foto de "Pequeño J", acusado del triple femicidio en Florencio Varela

Lo que se lee ahora
SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Triplecrimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio
Sospechoso.

Triple crimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel