martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 20:41
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

La Justicia lo señala como el autor intelectual de la tortura y asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Federico Franco
Por  Federico Franco
Detención de Pequeño J.

Detención de Pequeño J.

Pequeño J, acusado del triple femicidio en Florencio Varela

"Pequeño J", acusado del triple femicidio en Florencio Varela

Triple crimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio
Sospechoso.

Triple crimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio
Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados el 24 de septiembre.
Justicia.

Triple crimen narco: declararon Víctor Sotacuro y su sobrina ante el fiscal

El sospechoso, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, fue atrapado en Perú tras un pedido de captura nacional e internacional que se emitió el viernes por la noche, cuando se conoció su identidad y existía riesgo de fuga.

Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron víctimas del triple crimen en Florencio Varela.

Valverde Victoriano nació en La Libertad, Perú, y según los investigadores se trata de un criminal extremadamente violento que maneja con frialdad los códigos del narcotráfico. Está acusado de planear y ordenar la trampa para atraer a las tres jóvenes desde La Matanza hasta una vivienda, donde fueron torturadas y asesinadas.

Los investigadores creen que el crimen funcionó como un mensaje mafioso: incluso se habría transmitido en vivo a un grupo cerrado de Instagram el momento de la tortura y posterior descuartizamiento.

En la causa, “Pequeño J” es descripto como un delincuente joven y brutal, sin límites a la hora de disciplinar a quienes formaban parte de su red.

image

