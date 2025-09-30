Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

La Justicia detuvo a “Pequeño J”, un narco peruano de 20 años acusado de ser el autor intelectual del triple crimen narco ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde fueron brutalmente asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).
El sospechoso, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, fue atrapado en Perú tras un pedido de captura nacional e internacional que se emitió el viernes por la noche, cuando se conoció su identidad y existía riesgo de fuga.
Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron víctimas del triple crimen en Florencio Varela.
Valverde Victoriano nació en La Libertad, Perú, y según los investigadores se trata de un criminal extremadamente violento que maneja con frialdad los códigos del narcotráfico. Está acusado de planear y ordenar la trampa para atraer a las tres jóvenes desde La Matanza hasta una vivienda, donde fueron torturadas y asesinadas.
Los investigadores creen que el crimen funcionó como un mensaje mafioso: incluso se habría transmitido en vivo a un grupo cerrado de Instagram el momento de la tortura y posterior descuartizamiento.
En la causa, “Pequeño J” es descripto como un delincuente joven y brutal, sin límites a la hora de disciplinar a quienes formaban parte de su red.
