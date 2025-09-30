Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

La Justicia detuvo a “Pequeño J”, un narco peruano de 20 años acusado de ser el autor intelectual del triple crimen narco ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela , donde fueron brutalmente asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El sospechoso, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano , fue atrapado en Perú tras un pedido de captura nacional e internacional que se emitió el viernes por la noche, cuando se conoció su identidad y existía riesgo de fuga.

Valverde Victoriano nació en La Libertad, Perú, y según los investigadores se trata de un criminal extremadamente violento que maneja con frialdad los códigos del narcotráfico. Está acusado de planear y ordenar la trampa para atraer a las tres jóvenes desde La Matanza hasta una vivienda, donde fueron torturadas y asesinadas.

Los investigadores creen que el crimen funcionó como un mensaje mafioso: incluso se habría transmitido en vivo a un grupo cerrado de Instagram el momento de la tortura y posterior descuartizamiento.

En la causa, “Pequeño J” es descripto como un delincuente joven y brutal, sin límites a la hora de disciplinar a quienes formaban parte de su red.