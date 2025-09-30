Triple crimen narco: indagarán hoy a Víctor Sotacuro, el hombre que fue trasladado desde Jujuy

Tras ser capturado en un hostal de Villazón, muy cerca de la frontera entre Bolivia y La Quiaca, Víctor Sotacuro será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas, que investiga los crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Cabe destacar que este hombre es el dueño del Volkswagen Fox blanco, clave en la secuencia de los asesinatos. De igual manera, su sobrina, Florencia Ibáñez, también brindará declaración luego de ser detenida por haber estado en uno de los autos investigados.

Víctor Sotacuro fue trasladado el domingo desde la provincia de Jujuy hacia Buenos Aires , donde quedó a disposición de la Justicia. El Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Horacio Pinos Guevara, decidió que sea alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Si bien existía la posibilidad de que lo indagaran recién el jueves, el peruano de 41 años tendrá la audiencia con el fiscal Arribas este martes, donde dará su versión de los hechos. Esta será de manera virtual, ya que se encuentra detenido en la Cárcel de Sierra Chica.

La captura de Sotacuro en Villazón - Bolivia

Sotacuro Lázaro fue capturado el pasado viernes en la ciudad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera desde La Quiaca. La Policía de Bolivia lo halló en un hostal ubicado a 600 metros del cruce, después de un rastreo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, encabezado por el fiscal Alberto Mendivil y con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca.

La detención se logró luego de intensas tareas investigativas que permitieron localizar al sospechoso. Posteriormente, se organizó el traslado interno a San Salvador de Jujuy.

Su nombre aparece relacionado con un Volkswagen Fox, que habría sido utilizado por dos individuos que participaron en las ejecuciones de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

Los investigadores creen que el Volkswagen Fox fue el auto de apoyo que acompañó a la camioneta Chevrolet Tracker en la que se subieron las víctimas el 19 de septiembre. Horas más tarde, las matarían. El vehículo tiene adjudicada otra posible función tras el brutal desenlace: creen que podría haber trasladado a los sicarios o a personas que presenciaron los crímenes.

Incluso, no descartan que él mismo haya estado en el lugar. Por esa razón, extrajeron muestras debajo de sus uñas para cotejar con el ADN de Lara, Morena y Brenda.