martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 13:22
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 30 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 30 de septiembre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
tombola quiniela sorteo.jpg
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 30 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, martes 30 de septiembre

Resultado de la Quiniela matutina de Tucumán de las 11.30 hs

A la cabeza: 5592 - 92 El Médico

Los números ganadores:

  1. 5592

  2. 4435

  3. 9330

  4. 2907

  5. 1671

  6. 3408

  7. 3674

  8. 4488

  9. 5310

  10. 8417

  11. 6847

  12. 0661

  13. 7508

  14. 0816

  15. 8412

  16. 8661

  17. 7931

  18. 0443

  19. 5354

  20. 4587

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

