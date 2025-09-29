lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 16:42
Energía.

Corte de luz para este martes 30 de septiembre: lugares y horarios

Se realizarán trabajos de mantenimiento en San Salvador de Jujuy, lo que demandará la interrupción del servicio eléctrico en la zona.

Redacción de TodoJujuy
EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa

La empresa EJESA comunicó que el corte de luz se producirá entre las 01:00 y las 07:00 horas aproximadamente de este martes 30 de septiembre, afectando a lugares de San Salvador de Jujuy.

El sector, en el que se realizarán los trabajos se encuentra en barrio Centro (entre Av. 19 de Abril, Balcarce, Independencia, Sarmiento) y zonas aledañas.

En ese sentido, informaron que "realizaremos trabajos de renovación y reemplazo de equipos subterráneos, que permitirán seccionar, proteger y controlar los circuitos de media tensión y así asegurar un suministro confiable, con mayor capacidad y seguridad en la red".

EJESA recordó a los usuarios que estas tareas forman parte de su plan de mejoras programadas y que, una vez finalizadas, permitirán optimizar el servicio en la zona.

