Una rama tiró un cable y una parte de San Pedro de Jujuy está sin luz

Un corte de energía eléctrica afecta a distintos sectores de la zona centro de la ciudad de San Pedro de Jujuy , luego de un inconveniente registrado sobre una red de media tensión.

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Según informó EJESA a través de un comunicado oficial, la interrupción del servicio se produjo por la caída de una rama sobre el tendido eléctrico en el sector del Corralón San Juancito.

El incidente provocó la salida de servicio del distribuidor que abastece de energía a una parte importante del casco céntrico de la ciudad, generando inconvenientes para vecinos y comercios de la zona.

San Pedro de Jujuy San Pedro de Jujuy.

Personal técnico trabaja en el lugar

Desde la empresa indicaron que equipos técnicos se desplegaron rápidamente en el área afectada con el objetivo de retirar la rama que cayó sobre la red y avanzar con las tareas necesarias para normalizar el suministro.

El operativo se concentra en la zona de San Juancito, donde se realizan maniobras sobre la línea afectada para restablecer el funcionamiento del distribuidor eléctrico.

De acuerdo a la información brindada por EJESA, el tiempo estimado para recuperar el servicio es de aproximadamente 40 minutos, aunque las tareas dependen de las condiciones de seguridad en el lugar.