29 de septiembre de 2025 - 14:27
Triple crimen narco.

Habló el abogado de Sotacuro: estuvo "de casualidad" y denuncia amenazas

El abogado Guillermo Endi afirmó que su cliente y un acompañante estaban “de casualidad (…) lo llamaron para hacer de remís y está bajo amenaza”.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Víctor Sotacuro fue detenido en Villazón vinculado con el triple crimen narco en Florencio Varela de Morena, Brenda y Lara. Imagen: 1/1

Víctor Sotacuro fue detenido en Villazón vinculado con el triple crimen narco en Florencio Varela de Morena, Brenda y Lara.

Según Endi, Sotacuro estuvo presente en el lugar “de casualidad”. Supuestamente ellos estuvieron cerca del lugar donde ocurrió todo. “Pero ellos estaban ahí porque los llamaron para que hagan de remís de una persona de ese barrio. En teoría, a la persona que iban a buscar estaba en una fiesta y Víctor le dijo a su sobrina y a este muchacho si lo acompañaban a buscarlo”, sostuvo el abogado. “Pero ellos estaban ahí porque los llamaron para que hagan de remís de una persona de ese barrio. En teoría, a la persona que iban a buscar estaba en una fiesta y Víctor le dijo a su sobrina y a este muchacho si lo acompañaban a buscarlo”, sostuvo el abogado.

Habló el abogado de Lázaro Víctor Sotacuro e hizo una confusa reconstrucción de la noche del triple crimen de Florencio Varela

Frente a las imágenes de cámaras que muestran un Volkswagen Fox presuntamente brindando apoyo a la Chevrolet Tracker utilizada en el secuestro, Endi comentó: “Yo puedo demostrar con datos el trayecto del auto y que tanto Víctor, como su sobrina Florencia y otro muchacho estaban ahí de casualidad ”. También aclaró que la sobrina "quiere presentarse a declarar porque ‘no tiene nada que ver’ y quedó involucrada por las imágenes de las cámaras de seguridad".

La reconstrucción del trayecto que ofreció el defensor fue extensa y compleja: “Tengo acreditado todo el recorrido, todos los peajes del auto desde las 9 de la noche hasta pasada la medianoche. En ese auto viajaron Víctor (Sotacuro), Florencia (Ibáñez) y una persona más desde el Bajo Flores”. Luego detalló: “Va por Autopista, luego agarran en Puerto Madero el peaje de Dock Sud, y continúan hacia Acceso Sudeste y en el acceso toman el triángulo de Bernal para ir para Varela”.

En su versión, habría actuado el vehículo en calidad de remís: “Ellos estaban ahí porque los llamaron para que hagan de remís de una persona de ese barrio … Víctor le dijo que no había ningún problema y volvió para llevarlo al barrio”. Aquí el abogado describe un retorno por el mismo camino: “Entonces vuelve a hacer el mismo camino, pero a la inversa. Tengo el registro de todos los peajes”.

Triple Crimen - MPA en la quiaca

"Los llamaron para que hagan de remis" dijo el abogado del quinto detenido

Al ser consultado sobre lo ocurrido después, durante la madrugada del sábado cuando las jóvenes fueron asesinadas, el letrado reconoció su limitación: “Yo te puedo decir hasta la una de la mañana, dos de la mañana. Estoy ansioso por ver mañana a Víctor y que relate qué hizo entre las dos de la mañana y las cinco que volvió al barrio”. No aportó certezas sobre el paradero del auto en ese tramo crítico.

"Está bajo amenazas"

El abogado también denunció amenazas contra su defendido, aunque no ofreció detalles: “Está bajo amenaza”. Esa afirmación se suma a una estrategia de defensa que busca sembrar dudas respecto a la participación activa de Sotacuro en el hecho.

Mientras tanto, la investigación del triple crimen narco —con las víctimas Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez— continúa bajo la órbita de la justicia bonaerense. El rol que finalmente reconozca el Tribunal dependerá en gran medida de la declaración del acusado y de las pruebas que las partes aporten.

