Habló el abogado de Sotacuro: estuvo "de casualidad" y denuncia amenazas

Víctor Sotacuro fue detenido en Villazón vinculado con el triple crimen narco en Florencio Varela de Morena, Brenda y Lara. Imagen: 1/1

El abogado Guillermo Endi, defensor del quinto detenido en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela, brindó una serie de declaraciones que intentan desvincular a su cliente, Lázaro Víctor Sotacuro, de la autoría del hecho, y denunció que su defendido se encuentra “bajo amenaza”.

Según Endi, Sotacuro estuvo presente en el lugar “de casualidad”. Supuestamente ellos estuvieron cerca del lugar donde ocurrió todo. “Pero ellos estaban ahí porque los llamaron para que hagan de remís de una persona de ese barrio. En teoría, a la persona que iban a buscar estaba en una fiesta y Víctor le dijo a su sobrina y a este muchacho si lo acompañaban a buscarlo”, sostuvo el abogado. “Pero ellos estaban ahí porque los llamaron para que hagan de remís de una persona de ese barrio. En teoría, a la persona que iban a buscar estaba en una fiesta y Víctor le dijo a su sobrina y a este muchacho si lo acompañaban a buscarlo”, sostuvo el abogado.

Habló el abogado de Lázaro Víctor Sotacuro e hizo una confusa reconstrucción de la noche del triple crimen de Florencio Varela Frente a las imágenes de cámaras que muestran un Volkswagen Fox presuntamente brindando apoyo a la Chevrolet Tracker utilizada en el secuestro, Endi comentó: “Yo puedo demostrar con datos el trayecto del auto y que tanto Víctor, como su sobrina Florencia y otro muchacho estaban ahí de casualidad ”. También aclaró que la sobrina "quiere presentarse a declarar porque ‘no tiene nada que ver’ y quedó involucrada por las imágenes de las cámaras de seguridad".

La reconstrucción del trayecto que ofreció el defensor fue extensa y compleja: “Tengo acreditado todo el recorrido, todos los peajes del auto desde las 9 de la noche hasta pasada la medianoche. En ese auto viajaron Víctor (Sotacuro), Florencia (Ibáñez) y una persona más desde el Bajo Flores”. Luego detalló: “Va por Autopista, luego agarran en Puerto Madero el peaje de Dock Sud, y continúan hacia Acceso Sudeste y en el acceso toman el triángulo de Bernal para ir para Varela”.

En su versión, habría actuado el vehículo en calidad de remís: “Ellos estaban ahí porque los llamaron para que hagan de remís de una persona de ese barrio … Víctor le dijo que no había ningún problema y volvió para llevarlo al barrio”. Aquí el abogado describe un retorno por el mismo camino: “Entonces vuelve a hacer el mismo camino, pero a la inversa. Tengo el registro de todos los peajes”. Triple Crimen - MPA en la quiaca "Los llamaron para que hagan de remis" dijo el abogado del quinto detenido Al ser consultado sobre lo ocurrido después, durante la madrugada del sábado cuando las jóvenes fueron asesinadas, el letrado reconoció su limitación: “Yo te puedo decir hasta la una de la mañana, dos de la mañana. Estoy ansioso por ver mañana a Víctor y que relate qué hizo entre las dos de la mañana y las cinco que volvió al barrio”. No aportó certezas sobre el paradero del auto en ese tramo crítico. "Está bajo amenazas" El abogado también denunció amenazas contra su defendido, aunque no ofreció detalles: “Está bajo amenaza”. Esa afirmación se suma a una estrategia de defensa que busca sembrar dudas respecto a la participación activa de Sotacuro en el hecho. Mientras tanto, la investigación del triple crimen narco —con las víctimas Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez— continúa bajo la órbita de la justicia bonaerense. El rol que finalmente reconozca el Tribunal dependerá en gran medida de la declaración del acusado y de las pruebas que las partes aporten.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.