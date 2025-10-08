miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 19:29
Urgente.

Dolor en el mundo del fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles. Dolor en el mundo del fútbol.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
miguel angel russo

Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca Juniors, falleció este miércoles tras padecer una larga enfermedad que lo llevó a no poder dirigir al equipo Xeneize, y permanecer con internación domiciliaria desde hace varios días.

Russo tenía 69 años y fallecido tras un agravamiento de su estado de salud. El lunes Boca había informado que Russo cursaba internación domiciliaria con “pronóstico reservado”, situación que motivó su licencia médica y su ausencia de los últimos partidos.

Miguel Russo continúa internado tras un chequeo médico.
Falleci&oacute; Miguel &Aacute;ngel Russo

Falleció Miguel Ángel Russo

Una trayectoria extraordinaria

Nacido en Lanús en 1956, Russo fue emblema de Estudiantes de La Plata como futbolista y, como entrenador, superó el millar de partidos dirigidos en Argentina y el exterior. Su liderazgo sereno y su vigencia lo convirtieron en un referente respetado por colegas, futbolistas e hinchas.

Figura del fútbol argentino y sudamericano, Russo conquistó la Copa Libertadores 2007 con Boca, el Clausura 2005 con Vélez y celebró en Millonarios (Colombia) el Finalización 2017 y la Superliga 2018. Ya en su etapa más reciente, llevó a Rosario Central a ganar la Copa de la Liga 2023.

