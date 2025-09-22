Internaron nuevamente a Miguel Ángel Russo: los detalles

Miguel Ángel Russo quedó nuevamente internado este lunes para nuevos controles médicos en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires a la cual asiste siempre. Desde el club dicen que se trata de un nuevo cuadro de deshidratación que le detectaron al entrenador.

Además explicaron que según la evolución que tenga el entrenador de Boca Juniors en las próximas horas, podrá dejar el sanatorio o permanecer internado como ya sucedió semanas atrás.

Luego de que Boca le ganara a Aldosivi semanas atrás, el director técnico asiste al médico a realizarse estudios ya que desde el club notaron signos de agotamiento. Los análisis, realizados en un centro médico del barrio porteño de Belgrano confirmaron que Russo padecía una infección urinaria .

En esa oportunidad debió pasar tres noches internado, hasta que regresó a su hogar a mediados de septiembre. Allegados al entrenador afirmaron que estuvo bien, estable y con buena salud, por lo que la medida dictada por el personal del Instituto Fleni era por precaución.

En ese marco, a Russo le dieron medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y mantenerse informados al instante sobre su evolución. Los médicos lo observaron constantemente y no quisieron que tuviera una internación ambulatoria.

En la citada internación, estuvo en el Fleni durante tres noches. Se esperaba que el director técnico se fuera de alta en un día, tras ser internado el martes 9 de septiembre, pero siguió siendo observado y por eso pasó tres noches en el centro de salud, en observación, y el viernes retornó a su hogar.