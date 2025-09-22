lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 12:40
Preocupación.

Internaron nuevamente a Miguel Ángel Russo: los detalles

El entrenador de Boca Juniors asistió a una clínica en la Ciudad de Buenos Aires por controles médicos y quedó internado.

Por  Analía Farfán
Miguel Ángel Russo renunció a San Lorenzo y se acerca a Boca

Miguel Ángel Russo renunció a San Lorenzo y se acerca a Boca

Miguel Ángel Russo renunció a San Lorenzo y se acerca aBoca
Primer paso.

Miguel Ángel Russo renunció a San Lorenzo y se acerca a Boca
Miguel ÁngelRusso dirigió su primera practiva en Boca
Tercer ciclo.

Miguel Ángel Russo dirigió su primera práctica en Boca

Además explicaron que según la evolución que tenga el entrenador de Boca Juniors en las próximas horas, podrá dejar el sanatorio o permanecer internado como ya sucedió semanas atrás.

Miguel Ángel Russo quiere llevar a Boca lo más lejos posible en el Mundial de Clubes.

Por qué motivo fue la primera internación de Miguel Ángel Russo

Luego de que Boca le ganara a Aldosivi semanas atrás, el director técnico asiste al médico a realizarse estudios ya que desde el club notaron signos de agotamiento. Los análisis, realizados en un centro médico del barrio porteño de Belgrano confirmaron que Russo padecía una infección urinaria.

En esa oportunidad debió pasar tres noches internado, hasta que regresó a su hogar a mediados de septiembre. Allegados al entrenador afirmaron que estuvo bien, estable y con buena salud, por lo que la medida dictada por el personal del Instituto Fleni era por precaución.

En ese marco, a Russo le dieron medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y mantenerse informados al instante sobre su evolución. Los médicos lo observaron constantemente y no quisieron que tuviera una internación ambulatoria.

En la citada internación, estuvo en el Fleni durante tres noches. Se esperaba que el director técnico se fuera de alta en un día, tras ser internado el martes 9 de septiembre, pero siguió siendo observado y por eso pasó tres noches en el centro de salud, en observación, y el viernes retornó a su hogar.

Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla después de la derrota ante Agropecuario

Por  Gabriela Bernasconi

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel