martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 09:47
Salud.

Los médicos de Miguel Ángel Russo definen si el DT puede dirigir hoy la práctica de Boca

El DT del equipo Xeneize fue internado por deshidratación el lunes, recibió el alta y ahora esperan la evaluación médica para su regreso al entrenamiento.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La salud de Miguel Ángel Russo.

La salud de Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo atravesó momentos de tensión este lunes. El técnico de Boca acudió a una clínica en la Ciudad de Buenos Aires para realizarse exámenes de rutina, pero los profesionales decidieron hospitalizarlo debido a un cuadro de deshidratación.

Lee además
River es el mejor equipo argentino en el ranking mundial de clubes.
Fútbol.

Nuevo ranking de clubes: River es el argentino mejor ubicado y Boca sorprende con el puesto
boca juniors y central cordoba (se) igualaron por 2 en un vibrante partido

Boca Juniors y Central Córdoba (SE) igualaron por 2 en un vibrante partido

El entrenador recibió suero y, aunque en un principio se consideró que permaneciera internado durante la noche para observación, finalmente le dieron el alta por la tarde. Russo volvió a su domicilio para continuar con la recuperación, mientras ahora queda la duda sobre su presencia en el entrenamiento del plantel programado para este martes en el predio de Boca.

El DT de Boca será evaluado para definir su presencia en el entrenamiento de este martes.

Los médicos definen si Russo dirige la práctica en Ezeiza

Este martes, el cuerpo médico de Boca definirá si Miguel Ángel Russo se encuentra en condiciones de dirigir la práctica prevista por la tarde en el predio de Ezeiza. El lunes, los futbolistas disfrutaron de una jornada de descanso luego del empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera, por el Torneo Clausura.

No es la primera vez en el mes que la salud del entrenador genera inquietud. Hace apenas quince días, Russo permaneció internado durante tres noches a causa de una infección urinaria, lo que lo obligó a ausentarse de los entrenamientos y delegar la conducción de la práctica en su cuerpo técnico.

Russo fue internado por unas horas debido a un cuadro de deshidratación.

Miguel Ángel Russo minimizó los rumores y se enfocó en el equipo

Luego de haber sido dado de alta en aquella ocasión, Russo se trasladó a Rosario para el encuentro frente a Rosario Central y, durante la rueda de prensa, minimizó las especulaciones sobre su estado físico: “Dijeron muchas tonterías mías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo”, aseguró el director técnico.

Boca empató con Central Córdoba en su último partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca por el Torneo Clausura

El siguiente partido de Boca está programado para el sábado a las 19:00 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. El Xeneize acumula 14 unidades y se encuentra en la tercera posición de la Zona A, detrás de Unión (16) y Barracas Central (15).

El gesto de Lionel Messi con Dembélé luego de que el francés ganara el Balón de Oro.  
Fútbol.

Lionel Messi felicitó a Ousmane Dembélé luego de que el francés ganara el Balón de Oro

Por  Redacción de TodoJujuy

