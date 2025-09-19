Cavani volvió a lesionarse y queda afuera del partido de Boca Juniors vs. Central Córdoba

Boca recibe a Central Córdoba sin Cavani. Russo planea cambios en ataque y probó a Marchesín como titular tras superar su lesión.

Edinson Cavani quedó descartado por lesión y Russo probó un esquema 4-4-2 con Giménez y Merentiel en la delantera. Marchesín podría volver al arco.

Boca Juniors afrontará un nuevo desafío en la Bombonera este domingo desde las 21:15 ante Central Córdoba de Santiago del Estero , pero lo hará con una baja sensible, Edinson Cavani quedó descartado. El delantero uruguayo sufrió una distensión en el psoas derecho y no será parte del equipo en la novena fecha del Torneo Clausura.

El parte médico confirmó que el capitán se perderá su segundo partido en el campeonato, tras haber estado ausente en el debut frente a Argentinos Juniors. Cavani, de 38 años, acumuló 21 partidos en lo que va del año, con 4 goles y 2 asistencias, números que reflejan un bajo aporte ofensivo en comparación con sus temporadas anteriores.

La ausencia de Cavani obligó a Miguel Ángel Russo a modificar el esquema táctico . En la práctica de este jueves, el técnico probó un 4-4-2 con Milton Giménez acompañando a Miguel Merentiel en la delantera. Este cambio desplaza al tradicional 4-3-3, buscando mayor peso en el área rival.

La otra novedad pasó por el arco: Agustín Marchesín volvió a entrenar como titular tras recuperarse de un desgarro en el sóleo derecho. El arquero no estuvo presente en los últimos partidos, pero todo indica que regresará al once inicial en reemplazo de Leandro Brey.

De esta manera, Boca formaría con Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes y Palacios; Merentiel y Giménez. En tanto, Ander Herrera volvió a sumar minutos con el equipo suplente y podría reaparecer pronto tras más de tres meses sin actividad.

El duelo contra Central Córdoba es clave para seguir sumando en la Tabla Anual, donde Boca pelea por la clasificación directa a la Copa Libertadores. Luego vendrán compromisos exigentes ante Defensa y Justicia, Newell’s, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes, River y Tigre.

Con la baja de Cavani y la expectativa por el regreso de Marchesín, el Xeneize buscará un triunfo que lo mantenga firme en la pelea por los primeros puestos del Clausura.

El delantero sufrió una distensión en el psoas derecho y no podrá jugar ante Central Córdoba este domingo. El uruguayo venía de disputar los últimos tres partidos completos y esta será su segunda ausencia en el Clausura.

La lesión anterior de Edinson Cavani en Boca fue una molestia muscular que lo dejó afuera en la primera fecha del Torneo Clausura 2025, cuando Boca empató sin goles ante Argentinos Juniors en La Paternal.

En ese momento el cuerpo técnico lo preservó para evitar una lesión mayor, ya que arrastraba fatiga en la zona del aductor