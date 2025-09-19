viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 08:53
Fútbol.

Cavani volvió a lesionarse y queda afuera del partido de Boca Juniors vs. Central Córdoba

Boca Juniors recibe a Central Córdoba sin Edinson Cavani. Russo planea cambios en ataque y probó a Marchesín como titular tras superar su lesión.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Edinson Cavani&nbsp;quedó descartado por lesión y Russo probó un esquema 4-4-2 con Giménez y Merentiel en la delantera. Marchesín podría volver al arco.

Edinson Cavani quedó descartado por lesión y Russo probó un esquema 4-4-2 con Giménez y Merentiel en la delantera. Marchesín podría volver al arco.

Boca recibe a Central Córdoba sin Cavani. Russo planea cambios en ataque y probó a Marchesín como titular tras superar su lesión.

Boca recibe a Central Córdoba sin Cavani. Russo planea cambios en ataque y probó a Marchesín como titular tras superar su lesión.

boca juniors empato 1 a 1 ante rosario central
Clausura.

Boca Juniors empató 1 a 1 ante Rosario Central
Fixture de la selección argentina de vóley en el Mundial Filipinas 2025.
Deportes.

Así quedó el fixture del Mundial de Voley que se juega en Filipinas

El parte médico confirmó que el capitán se perderá su segundo partido en el campeonato, tras haber estado ausente en el debut frente a Argentinos Juniors. Cavani, de 38 años, acumuló 21 partidos en lo que va del año, con 4 goles y 2 asistencias, números que reflejan un bajo aporte ofensivo en comparación con sus temporadas anteriores.

Cavani
Boca recibe a Central C&oacute;rdoba sin Edinson Cavani. Russo planea cambios en ataque y prob&oacute; a Marches&iacute;n como titular tras superar su lesi&oacute;n.

Boca recibe a Central Córdoba sin Edinson Cavani. Russo planea cambios en ataque y probó a Marchesín como titular tras superar su lesión.

La formación que probó Russo sin Edinson Cavani

La ausencia de Cavani obligó a Miguel Ángel Russo a modificar el esquema táctico. En la práctica de este jueves, el técnico probó un 4-4-2 con Milton Giménez acompañando a Miguel Merentiel en la delantera. Este cambio desplaza al tradicional 4-3-3, buscando mayor peso en el área rival.

La otra novedad pasó por el arco: Agustín Marchesín volvió a entrenar como titular tras recuperarse de un desgarro en el sóleo derecho. El arquero no estuvo presente en los últimos partidos, pero todo indica que regresará al once inicial en reemplazo de Leandro Brey.

De esta manera, Boca formaría con Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes y Palacios; Merentiel y Giménez. En tanto, Ander Herrera volvió a sumar minutos con el equipo suplente y podría reaparecer pronto tras más de tres meses sin actividad.

El duelo contra Central Córdoba es clave para seguir sumando en la Tabla Anual, donde Boca pelea por la clasificación directa a la Copa Libertadores. Luego vendrán compromisos exigentes ante Defensa y Justicia, Newell’s, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes, River y Tigre.

Con la baja de Cavani y la expectativa por el regreso de Marchesín, el Xeneize buscará un triunfo que lo mantenga firme en la pelea por los primeros puestos del Clausura.

El delantero sufrió una distensión en el psoas derecho y no podrá jugar ante Central Córdoba este domingo. El uruguayo venía de disputar los últimos tres partidos completos y esta será su segunda ausencia en el Clausura.

La lesión anterior de Edinson Cavani en Boca fue una molestia muscular que lo dejó afuera en la primera fecha del Torneo Clausura 2025, cuando Boca empató sin goles ante Argentinos Juniors en La Paternal.

En ese momento el cuerpo técnico lo preservó para evitar una lesión mayor, ya que arrastraba fatiga en la zona del aductor

