Copa Pádel Jujuy: continúa el torneo con gran concurrencia de la gente

Comenzó este martes la primera edición de la Copa Pádel Jujuy con jugadores y equipos de toda la provincia, competencia organizada por la Unión Jujeña de Pádel. La final del torneo será en la Sociedad Rural, del 21 de septiembre con transmisión especial de Canal 4.
SEBASTIAN CASASCO - PRESIDENTE UNIÓN JUJUEÑA DE PADEL
En este sentido, Sebastián Casasco, presidente de la Unión Jujeña de Pádel, habló con Canal 4: "El torneo comenzó con gran éxito, nos sorprendió la concurrencia de la gente que por lo general se suele ir a ver las finales y semifinales, pero las tribunas estaban con gente desde las primeras instancias".
"Esta Copa sirve para que más gente se sume y sobre todo se profesionalicen y se le de mayor importancia al deporte y hacer que Jujuy pueda seguir estando a la altura de la que está hoy por hoy", sostuvo Casasco.
Cómo se juega la Copa Pádel Jujuy
El torneo que se disputa en la Sociedad Rural junto a otras subsedes, se juega del 16 al 21 de septiembre. “Tenemos las categorías masculinas: séptima caballero, sexta caballero, quinta caballero y una combinación de tercera y cuarta, la llamamos categoría libre, que son caballeros de tercera y cuarta categoría. Y en femenino, tenemos séptima damas y la unión de damas 11, que sería quinta y sexta damas”.
En cada categoría hay dos zonas y cada equipo o jugador va a jugar mínimo dos partidos. El campeón de cada categoría va a ganar $400.000, más los trofeos e indumentaria. Con transmisión especial de Canal 4 de Jujuy, la final será en la Sociedad Rural el domingo 21.
“La entrada es libre. Pueden venir a observar y a ver los partidos desde el día de hoy hasta el domingo. Los partidos se juegan a partir de las 14 horas hasta las 00”, puntualizó Centeno sobre la competencia que durará seis días.
Final de la Copa Pádel Jujuy por Canal 4
El pasado martes comenzó la primera edición de la Copa Pádel Jujuy, un torneo que reúne a más de 350 jugadores y que se desarrolla en la Sociedad Rural, del barrio Bajo La Viña. El domingo 21 de septiembre, desde las 17.30 horas, Canal 4 transmitirá la final de la Copa Pádel Jujuy.
