viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 12:43
Deportes.

Copa Pádel Jujuy: continúa el torneo con gran concurrencia de la gente

El torneo que se disputa en la Sociedad Rural junto a otras subsedes, se juega del 16 al 21 de septiembre. La final será transmitida por la pantalla de Canal 4 de Jujuy desde las 17:30 horas.

Por  Analía Farfán
copa padel jujuy (2)
Últimas horas para inscribirse en la Copa Pádel Jujuy 
Cupos limitados.

Este miércoles 3 de septiembre finalizan las inscripciones de la Copa Pádel Jujuy
Foto archivo.
Se viene.

Este martes comienza la Copa Pádel Jujuy: todos los detalles

SEBASTIAN CASASCO - PRESIDENTE UNIÓN JUJUEÑA DE PADEL

En este sentido, Sebastián Casasco, presidente de la Unión Jujeña de Pádel, habló con Canal 4: "El torneo comenzó con gran éxito, nos sorprendió la concurrencia de la gente que por lo general se suele ir a ver las finales y semifinales, pero las tribunas estaban con gente desde las primeras instancias".

"Esta Copa sirve para que más gente se sume y sobre todo se profesionalicen y se le de mayor importancia al deporte y hacer que Jujuy pueda seguir estando a la altura de la que está hoy por hoy", sostuvo Casasco.

Cómo se juega la Copa Pádel Jujuy

El torneo que se disputa en la Sociedad Rural junto a otras subsedes, se juega del 16 al 21 de septiembre. “Tenemos las categorías masculinas: séptima caballero, sexta caballero, quinta caballero y una combinación de tercera y cuarta, la llamamos categoría libre, que son caballeros de tercera y cuarta categoría. Y en femenino, tenemos séptima damas y la unión de damas 11, que sería quinta y sexta damas”.

En cada categoría hay dos zonas y cada equipo o jugador va a jugar mínimo dos partidos. El campeón de cada categoría va a ganar $400.000, más los trofeos e indumentaria. Con transmisión especial de Canal 4 de Jujuy, la final será en la Sociedad Rural el domingo 21.

“La entrada es libre. Pueden venir a observar y a ver los partidos desde el día de hoy hasta el domingo. Los partidos se juegan a partir de las 14 horas hasta las 00”, puntualizó Centeno sobre la competencia que durará seis días.

Final de la Copa Pádel Jujuy por Canal 4

El pasado martes comenzó la primera edición de la Copa Pádel Jujuy, un torneo que reúne a más de 350 jugadores y que se desarrolla en la Sociedad Rural, del barrio Bajo La Viña. El domingo 21 de septiembre, desde las 17.30 horas, Canal 4 transmitirá la final de la Copa Pádel Jujuy.

