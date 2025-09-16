Con más de 350 jugadores, comenzó la Copa Pádel Jujuy

Comenzó este martes la primera edición de la Copa Pádel Jujuy con jugadores y equipos de toda la provincia, competencia organizada por la Unión Jujeña de Pádel . La final del torneo será en la Sociedad Rural, del 21 de septiembre con transmisión especial de Canal 4 .

“Están participando más de 360 competidores que son de toda la provincia”, contó Alan Centeno , vicepresidente de la Unión Jujeña de Pádel, organizador del evento, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deportes y del Gobierno de Jujuy.

“Hay muchos buenos jugadores en todo el interior de la provincia. Pudieron venir varios competidores de Ledesma, San Pedro, Palpalá. Perico y El Carmen ” , indicó el dirigente, que destacó el nivel de los deportistas.

Alan Centeno – Unión Jujeña de Pádel

Cómo se juega la Copa Pádel Jujuy

El torneo que se disputa en la Sociedad Rural junto a otras subsedes, se juega del 16 al 21 de septiembre. “Tenemos las categorías masculinas: séptima caballero, sexta caballero, quinta caballero y una combinación de tercera y cuarta, la llamamos categoría libre, que son caballeros de tercera y cuarta categoría. Y en femenino, tenemos séptima damas y la unión de damas 11, que sería quinta y sexta damas”.

En cada categoría hay dos zonas y cada equipo o jugador va a jugar mínimo dos partidos. El campeón de cada categoría va a ganar $400.000, más los trofeos e indumentaria. Con transmisión especial de Canal 4 de Jujuy, la final será en la Sociedad Rural el domingo 21.

“La entrada es libre. Pueden venir a observar y a ver los partidos desde el día de hoy hasta el domingo. Los partidos se juegan a partir de las 14 horas hasta las 00”, puntualizó Centeno sobre la competencia que durará seis días.

Comenzó la Copa Pádel Jujuy Comenzó la Copa Pádel Jujuy

Jujuy presente en el Nacional de pádel

“Acabamos de volver del Nacional de libres, donde obtuvimos el segundo puesto a nivel nacional en Copa Conjunto”, destacó Centeno y marcó que en octubre “vamos a ir con la delegación de Jujuy para el Torneo Nacional de Veteranos”.