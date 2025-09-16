martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 07:01
Se viene.

Este martes comienza la Copa Pádel Jujuy: todos los detalles

380 jugadores participarán en la Copa Pádel Jujuy que se desarrollará hasta el próximo 21 de septiembre.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

La primera edición de la Copa Pádel Jujuy se jugará del 16 al 21 de septiembre con jugadores y equipos de toda la provincia, evento organizado por la Unión Jujeña de Pádel con el apoyo de la Secretaría de Deportes del Gobierno de Jujuy.

“Mañana a las 13:30 arrancamos con los primeros partidos en los distintos clubes. Tenemos 380 jugadores, algo histórico. El domingo se jugarán todas las finales en La Rural, desde el mediodía hasta última hora, con transmisión en vivo de Canal 4”, aseguró.

Embed - Sebastian Casasco - Este martes comienza la Copa Pádel Jujuy

Casasco adelantó que la competencia incluye seis categorías y que en algunas, como la sexta, hay hasta 48 parejas inscriptas, lo que obliga a disputar hasta siete partidos para consagrarse campeón.

También invitó a la comunidad a sumarse: “El fin de semana será una fiesta. Vamos a poner gradas, habrá stands gastronómicos, venta de paletas, zapatillas y todo lo relacionado con el deporte. Queremos que la gente vaya en familia, que los chicos y los hermanos puedan disfrutar. Estamos agradecidos a la Secretaría de Deportes, al Gobierno y al empresariado que nos acompaña”.

Copa Pádel Jujuy: cómo se jugará el torneo

En cada categoría habrá dos zonas y cada equipo o jugador va a disputar un mínimo dos partidos. El campeón de cada categoría va a ganar $400.000, más los trofeos e indumentaria. Ingresando a www.jujuypadel.com.ar encontrarán todos los detalles de la competencia.

  • Caballeros Libre (3 - 4)
  • 5ta Caballeros
  • 6ta Caballeros
  • 7ma Caballeros
  • Damas soma 11 (5 - 6)
  • Damas 7

Unión Jujeña de Pádel subcampeona

Sebastián Casasco asimismo expresó que se consagraron subcampeones nacionales entre 60 equipos: “Sinceramente estamos absolutamente felices, muy contentos. Recién llegamos de Córdoba, el colectivo acaba de llegar y los chicos están muy orgullosos de formar parte de este grupo. Pero no hay tiempo para descansar ni para festejar, mañana arranca la Copa Jujuy”.

Casasco destacó un logro histórico para el deporte jujeño: “Hemos metido cuatro parejas de la provincia de Jujuy en el seleccionado argentino de pádel amateur, que va a jugar ahora en Misiones contra países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y México. Es un dato bastante importante, la verdad es que todavía no lo podemos creer”.

