martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 12:17
Fútbol.

Racing y Vélez se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora y formaciones

El encuentro inicial tendrá lugar en el estadio José Amalfitani, mientras que el partido de vuelta se disputará en Avellaneda siete días después.

Redacción de TodoJujuy
Racing y Vélez abren la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vélez y Racing se enfrentan en uno de los encuentros más destacados del día por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el que ambos clubes buscan alzarse con el título por segunda vez en su historia. El choque comenzará a las 19:00 en el estadio José Amalfitani y se transmitirá por Fox Sports y Disney+.

Sin dudas, será un duelo de alto nivel entre equipos argentinos, donde el vencedor podría afianzarse como candidato serio. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto avanzaron sin problemas tras eliminar a Fortaleza, mientras que el conjunto de Gustavo Costas debió esforzarse para superar a Peñarol.

Va a ser un partido de local cerrado, luchado, peleado. Pero sin dudas la serie se va a terminar en Avellaneda. Ser del mismo país nos permite conocernos todos, lo veo muy parejo”, evaluó Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez.

En lo que respecta a Racing, el triunfo frente a San Lorenzo en el campeonato doméstico aportó un respiro a un equipo que venía mostrando un rendimiento irregular. Gustavo Costas, director técnico del conjunto de Avellaneda, señaló que “el grupo está más unido que nunca” y que “el equipo volvió a tener mística”.

Según lo dispuesto por las autoridades de ambos clubes, cada partido se jugará únicamente con la hinchada local presente. La serie se definirá el próximo martes en Avellaneda.

Vélez llega en un muy buen momento tras quedarse con la Supercopa Argentina.

El equipo que avance se medirá en semifinales con el vencedor de la llave que comenzó el jueves entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

Probables formaciones de Vélez vs Racing por Copa Libertadores

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing le ganó a San Lorenzo y llega confiado al choque ante el Fortín.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Vélez vs Racing

El encuentro se podrá ver en Argentina por la señal de cable Fox Sports y mediante la plataforma de streaming Disney+. Además, estará disponible en formato digital a través de Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.

