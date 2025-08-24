domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 10:45
Atención.

FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

Con un récord histórico de 80 carrozas, la FNE 2025 se vivirá a pleno en septiembre en Ciudad Cultural.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los grupos de carrozas para la FNE 2025.

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.

Se vienen los desfiles de carroza de la FNE 2025.
¡Bienvenidos!

Uno por uno, los 11 colegios que se suman a la FNE 2025

Cabe destacar que los grupos y el ordenamiento son definidos dependiendo de los premios obtenidos durante la FNE 2024.

El cronograma marca que los desfiles iniciarán el jueves 18 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 25, con jornadas simples y dobles que llenarán de color, música y primavera las calles de San Salvador de Jujuy. El 27 será la entrega de premios.

Grupos y ordenamiento de las carrozas

Grupo A

  1. Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica
  2. Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza
  3. Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje
  4. Colegio Martín Pescador - Carruaje
  5. Colegio del Salvador - Carroza
  6. Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje
  7. Colegio Santa Teresita - Carruaje
  8. Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica
  9. Colegio Blaise Pascal - Carruaje
  10. Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje
  11. Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza
  12. Colegio Nacional N° 2 "Éxodo Jujeño" - Carruaje
  13. Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza
  14. Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje
  15. Colegio Santa Bárbara - Carruaje
  16. Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica
  17. Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje
  18. Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  19. Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza
  20. Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje
  21. Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza
  22. Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje
  23. Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje
  24. Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica
  25. Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje
  26. Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje
  27. Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza
  28. Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje
  29. Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza
  30. Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje
  31. Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje
  32. Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica
  33. Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza
  34. Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa)
  35. Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza
  36. Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  37. Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje
  38. Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza
  39. Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa)
  40. ARENI

Grupo B

  1. Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica
  2. Complejo Educativo José Hernández - Carroza
  3. Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje
  4. Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje
  5. Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza
  6. Colegio Modelo Palpalá - Carruaje
  7. Colegio Remedios de Escalada - Carruaje
  8. Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica
  9. Colegio Secundario N° 43 - Carruaje
  10. Colegio Los Lapachos - Carruaje
  11. Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza
  12. Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje
  13. Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza
  14. EMDEI - Carruaje
  15. Colegio Mayor Jujuy - Carruaje
  16. Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica
  17. Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje
  18. Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje
  19. Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza
  20. Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje
  21. Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza
  22. Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje
  23. Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje
  24. Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica
  25. IPSEL - Carruaje
  26. Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje
  27. Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza
  28. Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje
  29. Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza
  30. Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje
  31. Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje
  32. Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica
  33. Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza
  34. Asociación Todos Juntos - Carruaje
  35. Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza
  36. Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)
  37. Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje
  38. Escuela Técnica Provincial N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)
  39. Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica
  40. Colegio Privado Nueva Generación - Carruaje

Agenda de la FNE 2025
Agenda de la FNE 2025.

Agenda de la FNE 2025.

Los días de desfile y exposición de carrozas

  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

