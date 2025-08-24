FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) ya tiene definidos los grupos de colegios que formarán parte de los tradicionales desfiles de carrozas en la Ciudad Cultural. Este año será histórico: por primera vez se alcanzará un total de 80 carrozas, divididas en 22 tradicionales, 11 técnicas y 47 carruajes.

Cabe destacar que los grupos y el ordenamiento son definidos dependiendo de los premios obtenidos durante la FNE 2024.

El cronograma marca que los desfiles iniciarán el jueves 18 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 25, con jornadas simples y dobles que llenarán de color, música y primavera las calles de San Salvador de Jujuy. El 27 será la entrega de premios.

Grupos y ordenamiento de las carrozas Grupo A Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje Colegio Martín Pescador - Carruaje Colegio del Salvador - Carroza Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje Colegio Santa Teresita - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica Colegio Blaise Pascal - Carruaje Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza Colegio Nacional N° 2 "Éxodo Jujeño" - Carruaje Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje Colegio Santa Bárbara - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje Colegio Secundario N° 54 - Carruaje Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa) Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza Colegio Secundario N° 54 - Carruaje Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa) ARENI

Grupo B Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica Complejo Educativo José Hernández - Carroza Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza Colegio Modelo Palpalá - Carruaje Colegio Remedios de Escalada - Carruaje Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica Colegio Secundario N° 43 - Carruaje Colegio Los Lapachos - Carruaje Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza EMDEI - Carruaje Colegio Mayor Jujuy - Carruaje Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica IPSEL - Carruaje Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza Asociación Todos Juntos - Carruaje Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa) Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje Escuela Técnica Provincial N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa) Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica Colegio Privado Nueva Generación - Carruaje Agenda de la FNE 2025 Agenda de la FNE 2025. Los días de desfile y exposición de carrozas Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

