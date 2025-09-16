Nuevo ranking de clubes: River es el argentino mejor ubicado y Boca sorprende con el puesto

El más reciente ranking mundial de clubes difundido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dejó a Boca fuera de los cien primeros equipos del planeta en 2025. Además, la institución internacional lo excluyó del Top 20 sudamericano, tras caer 22 lugares y ubicarse en la posición 134.
El declive, que lo coloca con el mismo puntaje que el FK Borac Banja Luka de Bosnia y Herzegovina, se explica por un año sin conquistas, la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 y la falta de participación en la fase de grupos de la actual Copa Libertadores.
River, Boca y un ranking particular.
River y Racing, al frente del fútbol argentino en el ranking
Dentro del escenario futbolístico argentino, River Plate continúa siendo la institución mejor ubicada en el listado internacional, al situarse en el puesto 29, aunque con una caída de ocho lugares en comparación con el ranking previo.
Por su parte, Racing Club figura como el segundo equipo nacional más relevante, instalado en la posición 35. En total, la IFFHS contempló a 27 conjuntos de la Liga Profesional, dejando fuera únicamente a Aldosivi, San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín, los únicos representantes de la Primera División que no fueron incluidos.
Se conoció el nuevo ranking internacional de clubes.
El relevamiento, que considera el rendimiento de las instituciones entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, vuelve a estar encabezado por los gigantes europeos. El París Saint-Germain, reciente ganador de la Champions League, se adueñó del primer lugar, relegando al Real Madrid a la segunda plaza.
Central Córdoba sorprende entre los mejores del país
La aparición del Millonario y de la Academia en lugares relevantes del listado confirma la vigencia del fútbol argentino en la esfera global, en contraste con el marcado retroceso de Boca Juniors, que lo dejó fuera del centro de atención en la escena internacional, de acuerdo con el más reciente informe elaborado por la entidad que se especializa en recopilar y evaluar estadísticas del deporte más practicado en el mundo.
El ranking vuelve a estar dominado por las grandes potencias de Europa.
Un dato que sorprende es la ubicación de Central Córdoba de Santiago del Estero, que con el puesto 55 se posiciona como el tercer club argentino mejor clasificado. Detrás se ordenan Vélez Sarsfield (68), Huracán (86), Lanús (94) e Independiente (111).
El Flamengo aparece como el único club de Sudamérica incluido en el selecto grupo de los diez primeros del ranking internacional, asegurándose la octava posición. Por encima suyo figuran el París Saint-Germain, el Real Madrid, el Chelsea —reciente vencedor del Mundial de Clubes—, el Inter de Milán, el Barcelona, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. La lista de honor se completa con dos equipos europeos: el Arsenal de Inglaterra y el Atlético de Madrid.
Club Atlético Central Córdoba.
Los equipos argentinos ubicados dentro de los 500 mejores del mundo
River (29°)
Racing (35°)
Central Córdoba (55°)
Vélez (68°)
Huracán (86°)
Lanús (94°)
Independiente (111°)
Estudiantes de La Plata (111°)
Boca (134°)
Godoy Cruz (158°)
San Lorenzo (197°)
Defensa y Justicia (202°)
Platense (215°)
Rosario Central (231°)
Talleres (240°)
Argentinos Juniors (255°)
Independiente Rivadavia (267°)
Deportivo Riestra (274°)
Tigre (285°)
Barracas Central (285°)
Unión (328°)
Atlético Tucumán (328°)
Belgrano (380°)
Gimnasia de La Plata (414°)
Newell’s (452°)
Instituto (469°)
Banfield (494°)
Los mejores 28 equipos del mundo
1 Paris Saint-Germain FC (543)
2 Real Madrid (494)
3 Chelsea (483)
4 Inter de Milán (460)
5 Barcelona(425)
6 Bayern Múnich (417)
7 BV Borussia Dortmund (369)
8 Flamengo (364)
9 Arsenal (359)
10 Atlético de Madrid(349)
11 Liverpool (343)
12 Benfica(341)
13 Palmeiras(327)
14 Aston Villa (323)
15 Botafogo (319)
16 Juventus (315)
17 Manchester City (314)
18 Brujas(306)
19 Athletic de Bilbao (290)
20 Fluminense (282)
20 Lazio (282)
22 Manchester United (277)
23 Bayer Leverkusen (275)
24 AS Roma(268)
25 AC Milan (267)
26 Atalanta (266)
26 Tottenham Hotspur (266)
28 Eintracht Frankfurt(263)
