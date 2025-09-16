martes 16 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2025 - 08:52
Fútbol.

Nuevo ranking de clubes: River es el argentino mejor ubicado y Boca sorprende con el puesto

El equipo Millonario se ubicó entre los 30 mejores del mundo en el ranking IFFHS, acompañado por otros cinco clubes argentinos dentro del top 100. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
River es el mejor equipo argentino en el ranking mundial de clubes.

River es el mejor equipo argentino en el ranking mundial de clubes.

El más reciente ranking mundial de clubes difundido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dejó a Boca fuera de los cien primeros equipos del planeta en 2025. Además, la institución internacional lo excluyó del Top 20 sudamericano, tras caer 22 lugares y ubicarse en la posición 134.

Lee además
Torneo Clausura: River venció 2-1 a Estudiantes LP y es puntero
Zona B

Torneo Clausura: River venció 2-1 a Estudiantes LP y es puntero
river plate recibira a palmeiras por la llave 2

River Plate recibirá a Palmeiras por la llave 2

El declive, que lo coloca con el mismo puntaje que el FK Borac Banja Luka de Bosnia y Herzegovina, se explica por un año sin conquistas, la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 y la falta de participación en la fase de grupos de la actual Copa Libertadores.

River, Boca y un ranking particular.

River y Racing, al frente del fútbol argentino en el ranking

Dentro del escenario futbolístico argentino, River Plate continúa siendo la institución mejor ubicada en el listado internacional, al situarse en el puesto 29, aunque con una caída de ocho lugares en comparación con el ranking previo.

Por su parte, Racing Club figura como el segundo equipo nacional más relevante, instalado en la posición 35. En total, la IFFHS contempló a 27 conjuntos de la Liga Profesional, dejando fuera únicamente a Aldosivi, San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín, los únicos representantes de la Primera División que no fueron incluidos.

Se conoció el nuevo ranking internacional de clubes.

El relevamiento, que considera el rendimiento de las instituciones entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, vuelve a estar encabezado por los gigantes europeos. El París Saint-Germain, reciente ganador de la Champions League, se adueñó del primer lugar, relegando al Real Madrid a la segunda plaza.

Central Córdoba sorprende entre los mejores del país

La aparición del Millonario y de la Academia en lugares relevantes del listado confirma la vigencia del fútbol argentino en la esfera global, en contraste con el marcado retroceso de Boca Juniors, que lo dejó fuera del centro de atención en la escena internacional, de acuerdo con el más reciente informe elaborado por la entidad que se especializa en recopilar y evaluar estadísticas del deporte más practicado en el mundo.

El ranking vuelve a estar dominado por las grandes potencias de Europa.

Un dato que sorprende es la ubicación de Central Córdoba de Santiago del Estero, que con el puesto 55 se posiciona como el tercer club argentino mejor clasificado. Detrás se ordenan Vélez Sarsfield (68), Huracán (86), Lanús (94) e Independiente (111).

El Flamengo aparece como el único club de Sudamérica incluido en el selecto grupo de los diez primeros del ranking internacional, asegurándose la octava posición. Por encima suyo figuran el París Saint-Germain, el Real Madrid, el Chelsea —reciente vencedor del Mundial de Clubes—, el Inter de Milán, el Barcelona, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. La lista de honor se completa con dos equipos europeos: el Arsenal de Inglaterra y el Atlético de Madrid.

Club Atlético Central Córdoba.

Los equipos argentinos ubicados dentro de los 500 mejores del mundo

River (29°)

Racing (35°)

Central Córdoba (55°)

Vélez (68°)

Huracán (86°)

Lanús (94°)

Independiente (111°)

Estudiantes de La Plata (111°)

Estudiantes de La Plata.

Boca (134°)

Godoy Cruz (158°)

San Lorenzo (197°)

Defensa y Justicia (202°)

Platense (215°)

Rosario Central (231°)

Talleres (240°)

Argentinos Juniors (255°)

Argentinos Juniors.

Independiente Rivadavia (267°)

Deportivo Riestra (274°)

Tigre (285°)

Barracas Central (285°)

Unión (328°)

Atlético Tucumán (328°)

Belgrano (380°)

Gimnasia de La Plata (414°)

Newell’s (452°)

Instituto (469°)

Banfield (494°)

Unión de Santa Fe.

Los mejores 28 equipos del mundo

1 Paris Saint-Germain FC (543)

2 Real Madrid (494)

3 Chelsea (483)

4 Inter de Milán (460)

5 Barcelona(425)

6 Bayern Múnich (417)

7 BV Borussia Dortmund (369)

8 Flamengo (364)

9 Arsenal (359)

Real Madrid.

10 Atlético de Madrid(349)

11 Liverpool (343)

12 Benfica(341)

13 Palmeiras(327)

14 Aston Villa (323)

15 Botafogo (319)

16 Juventus (315)

17 Manchester City (314)

18 Brujas(306)

19 Athletic de Bilbao (290)

20 Fluminense (282)

20 Lazio (282)

22 Manchester United (277)

23 Bayer Leverkusen (275)

Manchester United.

24 AS Roma(268)

25 AC Milan (267)

26 Atalanta (266)

26 Tottenham Hotspur (266)

28 Eintracht Frankfurt(263)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Torneo Clausura: River venció 2-1 a Estudiantes LP y es puntero

River Plate recibirá a Palmeiras por la llave 2

Boca Juniors empató 1 a 1 ante Rosario Central

Racing y Vélez se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora y formaciones

Programan la octava fecha de la Liga Jujeña de Fútbol: días, horarios y equipo libre

Lo que se lee ahora
Foto archivo. video
Se viene.

Este martes comienza la Copa Pádel Jujuy: todos los detalles

Por  Federico Franco

Las más leídas

Javier Milei en Cadena Nacional video
Presupuesto.

Javier Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad en el 2026: "Lo peor ya pasó"

Analizan evidencias que podrían revelar una quinta víctima de Matías Jurado video
Crimen.

Analizan evidencias que podrían revelar una quinta víctima de Matías Jurado

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Murió a los 39 años el panadero Germán Torres.
Tristeza.

Murió el panadero Germán Torres a los 39 años: ¿Qué le pasó?

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel