Torneo Clausura: River venció 2-1 a Estudiantes LP y es puntero

River Plate consiguió un triunfo clave en La Plata al derrotar por 2 a 1 a Estudiantes en un partido muy disputado y cargado de tensión correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo se posicionó como líder exclusivo de la Zona B, sumando 51 puntos y quedando a una unidad arriba de Gimnasia de Mendoza.

El primer tanto llegó temprano, a los 6 minutos, cuando Giuliano Galoppo marcó de cabeza tras un córner, abriendo el camino para el Millonario. A los 13 minutos, Nacho Fernández amplió la diferencia con un gol que inicialmente fue anulado pero luego convalidado tras revisión del VAR, consolidando el dominio de River en la primera mitad.

El partido se tornó aún más intenso cuando Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los 37 minutos del primer tiempo tras recibir dos tarjetas amarillas en poco tiempo, dejando a River con diez jugadores. Este hecho hizo que Estudiantes aumentara su presión.

Estudiantes descontó el marcador a través de Santiago Núñez en el segundo tiempo, pero no pudo vulnerar la defensa visitante, que se replegó inteligentemente para mantener la ventaja y llevarse los tres puntos.

Se viene la Libertadores

Ambos equipos enfrentarán la próxima semana los cuartos de final de la Copa Libertadores, por lo que este encuentro sirvió también como importante ensayo de cara a esos compromisos internacionales. River llega motivado y con confianza tras consolidar su liderazgo en el torneo local, mientras que Estudiantes deberá ajustar detalles para sus próximos desafíos.

Este triunfo reafirma a River como uno de los principales candidatos en el Torneo Clausura y fortalece la ilusión de sus seguidores por el título, en una temporada donde la exigencia deportiva se intensifica en varios frentes.