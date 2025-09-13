sábado 13 de septiembre de 2025

13 de septiembre de 2025 - 21:17
Torneo Clausura: River venció 2-1 a Estudiantes LP y es puntero

Con goles de Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández, River superó a Estudiantes; la próxima semana ambos equipos se preparan para la Copa Libertadores.

Cristian Almazán
El primer tanto llegó temprano, a los 6 minutos, cuando Giuliano Galoppo marcó de cabeza tras un córner, abriendo el camino para el Millonario. A los 13 minutos, Nacho Fernández amplió la diferencia con un gol que inicialmente fue anulado pero luego convalidado tras revisión del VAR, consolidando el dominio de River en la primera mitad.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-09-13T211530.480

El partido se tornó aún más intenso cuando Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los 37 minutos del primer tiempo tras recibir dos tarjetas amarillas en poco tiempo, dejando a River con diez jugadores. Este hecho hizo que Estudiantes aumentara su presión.

Estudiantes descontó el marcador a través de Santiago Núñez en el segundo tiempo, pero no pudo vulnerar la defensa visitante, que se replegó inteligentemente para mantener la ventaja y llevarse los tres puntos.

Se viene la Libertadores

Ambos equipos enfrentarán la próxima semana los cuartos de final de la Copa Libertadores, por lo que este encuentro sirvió también como importante ensayo de cara a esos compromisos internacionales. River llega motivado y con confianza tras consolidar su liderazgo en el torneo local, mientras que Estudiantes deberá ajustar detalles para sus próximos desafíos.

Este triunfo reafirma a River como uno de los principales candidatos en el Torneo Clausura y fortalece la ilusión de sus seguidores por el título, en una temporada donde la exigencia deportiva se intensifica en varios frentes.

