jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 20:06
Liga Jujeña.

Cuyaya vs Lavalle: por dónde entran los hinchas y precio de la entrada

Los encuentros se jugarán el viernes 12 de septiembre en el estadio La Tablada, primero en la rama femenina y luego en la masculina.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Este lunes por la noche, durante la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, quedó confirmada la programación de la séptima fecha del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano, en ambas ramas de primera división.

La Liga del Ramal representará a Jujuy en la Copa País. / foto: Liga Del Ramal San Pedro de Jujuy
Fútbol.

La Liga del Ramal clasificó en la Copa País con épico triunfo sobre la Liga Jujeña
Liga Jujeña
Fútbol.

La cuarta fecha de la Liga Jujeña arranca este viernes: horarios, cruces y quién queda libre

Uno de los duelos más esperados será el clásico entre Club Atlético Cuyaya y Club General Lavalle, para el cual la Policía de la Provincia dispuso un importante operativo de seguridad.

Viernes 12 de septiembre

Estadio La Tablada

  • 14:30 | Partido Femenino

  • 16:30 | Partido Masculino

Embed - DANIEL FIN- PRESIDENTE LIGA JUJEÑA

Detalles del operativo

  • La parcialidad de General Lavalle ingresará por avenida Córdoba y ocupará la tribuna de ese sector.

  • La parcialidad de Cuyaya ingresará por calle Martín Fierro y se ubicará en la tribuna de avenida Santibañez.

  • El precio de las entradas fue fijado en $6.000.

Las autoridades pidieron a los hinchas asistir con tiempo para evitar aglomeraciones y respetar las indicaciones del personal policial.

Cuyaya - Lavalle4.jpg
Liga Jujeña de Fútbol: se viene el clásico entre Cuyaya y Lavalle.

Liga Jujeña de Fútbol: se viene el clásico entre Cuyaya y Lavalle.

Séptima fecha de la Liga Jujeña de Fútbol

Viernes 12 de septiembre

Fortín Gaucho

  • Los Perales Zapla

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

La Tablada

  • Lavalle Cuyaya

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Fausto Tejerina

  • Gorriti Gimnasia

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Libero Bravo

  • Alberdi Palermo

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Sábado 13 de septiembre

Jesús Flores

  • Comercio Luján

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Domingo 14 de septiembre

La Tablada

  • La Viña Malvinas

    • Femenino: 09:30

    • Masculino: 11:30

La Tablada

  • Belgrano El Cruce

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Plinio Zabala

  • Talleres Nieva

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Libero Bravo

  • San Francisco Universitario

    • Femenino: 14:30

    • Masculino: 16:30

Libre: Atlético Palpalá

Además del Clausura, este fin de semana se jugará un partido clave de la Copa Jujuy.

  • Domingo 14 de septiembre

  • Estadio 23 de Agosto

  • Palermo Atlético El Carmen

  • Hora: 15:00

