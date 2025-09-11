Cuyaya vs Lavalle: por dónde entran los hinchas y precio de la entrada

Este lunes por la noche, durante la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, quedó confirmada la programación de la séptima fecha del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano, en ambas ramas de primera división.
Uno de los duelos más esperados será el clásico entre Club Atlético Cuyaya y Club General Lavalle, para el cual la Policía de la Provincia dispuso un importante operativo de seguridad.
Embed - DANIEL FIN- PRESIDENTE LIGA JUJEÑA
Detalles del operativo
-
La parcialidad de General Lavalle ingresará por avenida Córdoba y ocupará la tribuna de ese sector.
-
La parcialidad de Cuyaya ingresará por calle Martín Fierro y se ubicará en la tribuna de avenida Santibañez.
-
El precio de las entradas fue fijado en $6.000.
Las autoridades pidieron a los hinchas asistir con tiempo para evitar aglomeraciones y respetar las indicaciones del personal policial.
Cuyaya - Lavalle4.jpg
Liga Jujeña de Fútbol: se viene el clásico entre Cuyaya y Lavalle.
Séptima fecha de la Liga Jujeña de Fútbol
Viernes 12 de septiembre
Fortín Gaucho
-
Los Perales Zapla
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
La Tablada
-
Lavalle Cuyaya
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Fausto Tejerina
-
Gorriti Gimnasia
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Libero Bravo
-
Alberdi Palermo
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Sábado 13 de septiembre
Jesús Flores
-
Comercio Luján
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Domingo 14 de septiembre
La Tablada
-
La Viña Malvinas
-
Femenino: 09:30
-
Masculino: 11:30
La Tablada
-
Belgrano El Cruce
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Plinio Zabala
-
Talleres Nieva
-
Femenino: 14:30
-
Masculino: 16:30
Libero Bravo
Libre: Atlético Palpalá
Además del Clausura, este fin de semana se jugará un partido clave de la Copa Jujuy.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.