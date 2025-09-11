Cuyaya vs Lavalle: por dónde entran los hinchas y precio de la entrada

Foto archivo.

Este lunes por la noche, durante la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, quedó confirmada la programación de la séptima fecha del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano, en ambas ramas de primera división.

Uno de los duelos más esperados será el clásico entre Club Atlético Cuyaya y Club General Lavalle, para el cual la Policía de la Provincia dispuso un importante operativo de seguridad.

Viernes 12 de septiembre

Estadio La Tablada

14:30 | Partido Femenino

16:30 | Partido Masculino Embed - DANIEL FIN- PRESIDENTE LIGA JUJEÑA Detalles del operativo La parcialidad de General Lavalle ingresará por avenida Córdoba y ocupará la tribuna de ese sector.

La parcialidad de Cuyaya ingresará por calle Martín Fierro y se ubicará en la tribuna de avenida Santibañez .

El precio de las entradas fue fijado en $6.000. Las autoridades pidieron a los hinchas asistir con tiempo para evitar aglomeraciones y respetar las indicaciones del personal policial. Cuyaya - Lavalle4.jpg Liga Jujeña de Fútbol: se viene el clásico entre Cuyaya y Lavalle. Séptima fecha de la Liga Jujeña de Fútbol Viernes 12 de septiembre Fortín Gaucho Los Perales Zapla Femenino: 14:30 Masculino: 16:30

La Tablada Lavalle Cuyaya Femenino: 14:30 Masculino: 16:30

Fausto Tejerina Gorriti Gimnasia Femenino: 14:30 Masculino: 16:30

Libero Bravo Alberdi Palermo Femenino: 14:30 Masculino: 16:30

Sábado 13 de septiembre Jesús Flores Comercio Luján Femenino: 14:30 Masculino: 16:30

Domingo 14 de septiembre La Tablada La Viña Malvinas Femenino: 09:30 Masculino: 11:30

La Tablada Belgrano El Cruce Femenino: 14:30 Masculino: 16:30

Plinio Zabala Talleres Nieva Femenino: 14:30 Masculino: 16:30

Libero Bravo San Francisco Universitario Femenino: 14:30 Masculino: 16:30

Libre: Atlético Palpalá Además del Clausura, este fin de semana se jugará un partido clave de la Copa Jujuy. Domingo 14 de septiembre

Estadio 23 de Agosto

Palermo Atlético El Carmen

Hora: 15:00

