El operativo sanitario sigue por el interior de la provincia: dónde y cuándo va a ser

El operativo sanitario llega al interior de la provincia: dónde y cuándo va a ser

Durante septiembre se seguirán realizando nuevos operativos sanitarios en distintas localidades de la provincia. Los equipos interdisciplinarios garantizan atención gratuita a personas de todas las edades, con especial foco en la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a las familias.

Cada jornada, bajo la consigna “Operativo Sanitario de corazón a corazón” , ofrece múltiples prestaciones, entre ellas:

Para acceder a la atención, los vecinos solo deben acercarse al punto de encuentro y presentar DNI.

Viernes 12/09 – CAPS Nuestra Señora de Fátima. Guatemala esq. Cuba S/N, barrio La Paz.

Jueves 11/09 – SUM Las Tipas. Av. María del Pilar Bermúdez (entre Vinalito y Ocloyas), barrio Las Tipas.

Los operativos se realizan en el horario de 8 a 14 en las siguientes fechas y lugares:

