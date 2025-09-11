El operativo sanitario sigue por el interior de la provincia: dónde y cuándo va a ser

Durante septiembre se seguirán realizando nuevos operativos sanitarios en distintas localidades de la provincia. Los equipos interdisciplinarios garantizan atención gratuita a personas de todas las edades, con especial foco en la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a las familias.
Operativos sanitarios en Jujuy (Foto ilustrativa)
Operativos sanitarios en Jujuy (Foto ilustrativa)
Qué servicios se brindan en el operativo sanitario
Cada jornada, bajo la consigna “Operativo Sanitario de corazón a corazón”, ofrece múltiples prestaciones, entre ellas:
Para acceder a la atención, los vecinos solo deben acercarse al punto de encuentro y presentar DNI.
Cronograma de septiembre
Los operativos se realizan en el horario de 8 a 14 en las siguientes fechas y lugares:
Palpalá
Perico
Alto Comedero
San Salvador de Jujuy
-
Martes 16/09 – Asentamiento Xibi Xibi. Maimará 122, barrio Punta Diamante.
-
Martes 23/09 – Pan de Azúcar 841 (frente Plaza Conquista), barrio Azopardo.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.