jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 09:59
Cronograma.

El operativo sanitario sigue por el interior de la provincia: dónde y cuándo va a ser

Sigue el operativo sanitario por el interior de la provincia. La tención es gratuita para todas las edades y el foco está puesto en el diagnóstico temprano.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El operativo sanitario llega al interior de la provincia: dónde y cuándo va a ser

El operativo sanitario llega al interior de la provincia: dónde y cuándo va a ser

Durante septiembre se seguirán realizando nuevos operativos sanitarios en distintas localidades de la provincia. Los equipos interdisciplinarios garantizan atención gratuita a personas de todas las edades, con especial foco en la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a las familias.

Qué servicios se brindan en el operativo sanitario

Cada jornada, bajo la consigna “Operativo Sanitario de corazón a corazón”, ofrece múltiples prestaciones, entre ellas:

  • Atención ginecológica

  • Turnos protegidos para mamografía

  • Test de PSA

  • Test de VIH y sífilis

  • Atención en adolescencia

  • Podología

  • Médico clínico

  • Psicología

  • Nutrición

  • Pediatría

  • Odontología

  • Oftalmología

  • Educación para la salud

  • Trabajo social

  • Rastrillaje

  • Zoonosis

Para acceder a la atención, los vecinos solo deben acercarse al punto de encuentro y presentar DNI.

Cronograma de septiembre

Los operativos se realizan en el horario de 8 a 14 en las siguientes fechas y lugares:

Palpalá

  • Jueves 11/09 – SUM Las Tipas. Av. María del Pilar Bermúdez (entre Vinalito y Ocloyas), barrio Las Tipas.

Perico

  • Viernes 12/09 – CAPS Nuestra Señora de Fátima. Guatemala esq. Cuba S/N, barrio La Paz.

Alto Comedero

  • Sábado 13/09 – NIDO ARA San Juan, barrio 150 Hectáreas.

San Salvador de Jujuy

  • Martes 16/09 – Asentamiento Xibi Xibi. Maimará 122, barrio Punta Diamante.

  • Martes 23/09 – Pan de Azúcar 841 (frente Plaza Conquista), barrio Azopardo.

