Atlético San Pedro es finalista de la Copa Jujuy 2025

El Club Atlético San Pedro le ganó 2 a 1 a Altos Hornos Zapla y es finalista de la Copa Jujuy 2025. Enfrentará a Monterrico Sur el 7 de septiembre en el estadio 23 de Agosto.
Atlético San Pedro eliminó a Altos Hornos Zapla de la Copa Jujuy tras ganarle por 2 a 1 en el estadio Emilio Fabrizzi.
El Millonario buscará el bicampeonato en el certamen que reúne a todas las ligas de la provincia. Hasta el momento ningún equipo logró retener la corona.
En el primer tiempo el equipo de Jairo Morales Santos fue efectivo y se fue en ventaja por 2 a 1. Lucas Lucero (21 PT) y Juan Méndez (40 PT), marcaron los goles del Millonario. Facundo Torres, de penal, había empatado para el Merengue a los 24 minutos.
