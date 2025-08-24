domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 18:03
Fútbol.

Atlético San Pedro es finalista de la Copa Jujuy 2025

Atlético San Pedro eliminó a Altos Hornos Zapla de la Copa Jujuy tras ganarle por 2 a 1 en el estadio Emilio Fabrizzi.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Atlético San Pedro finalista de la Copa Jujuy (Foto: Emma Vera)

Atlético San Pedro finalista de la Copa Jujuy (Foto: Emma Vera)

AltosHornos Zapla y Atlético San Pedro jugarán la semifinal de la Copa Jujuy en el estadio Emilio Fabrizzi video
Semifinal.

Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro por la Copa Jujuy: cómo será el operativo
Juegos Panamericanos Juniors 2025: Argentina brilló en Asunción con 95 medallas
Deportes.

Juegos Panamericanos Juniors 2025: Argentina brilló en Asunción con 95 medallas

En el primer tiempo el equipo de Jairo Morales Santos fue efectivo y se fue en ventaja por 2 a 1. Lucas Lucero (21 PT) y Juan Méndez (40 PT), marcaron los goles del Millonario. Facundo Torres, de penal, había empatado para el Merengue a los 24 minutos.

Atlético San Pedro finalista de la Copa Jujuy (Foto: Emma Vera)
Atlético San Pedro finalista de la Copa Jujuy (Foto: Emma Vera).

Atlético San Pedro finalista de la Copa Jujuy (Foto: Emma Vera).

Los campeones de la Copa Jujuy

  • 2018 - Club Atlético Cuyaya
  • 2019 - Club Atlético Talleres de Perico
  • 2021 - Club Atlético Gimnasia de Jujuy
  • 2022 - Asociación Atlética La Mona 44
  • 2023 - Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla
  • 2024 - Club Atlético San Pedro
  • 2025 - Monterrico Sur o Atlético San Pedro

