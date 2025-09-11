jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 09:10
Zona B.

Las tres bajas que tiene Gimnasia de Jujuy para visitar a Nueva Chicago

Gimnasia de Jujuy disputa este fin de semana otra final ante Nueva Chicago por la Zona B de la Primera Nacional y tendrá tres bajas sensibles.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
gimnasia de jujuy

El próximo domingo, Gimnasia de Jujuy afrontará una de las cuatro finales que le restan en la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Matías Módolo visitará a Nueva Chicago con el objetivo de seguir peleando en la cima y mantenerse entre los primeros de cara al cierre del torneo. Sin embargo, el Lobo tendrá tres bajas clave para su visita al Torito de Mataderos.

Quiénes son los tres jugadores de Gimnasia de Jujuy que no jugarán ante Nueva Chicago

En el duelo ante Gimnasia de Mendoza, el Lobo jujeño llegó con cuatro bajas significativas: Guillermo Cosaro, Emiliano Endrizzi, Nicolás Dematei y Francisco Maidana. Para este domingo, Endrizzi volverá al equipo, aunque Nicolás Dematei y Francisco Maidana deberán seguir cumpliendo fechas de suspensión.

dematei y maidana

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Nueva Chicago

El partido correspondiente a la Fecha 31 de la Primera Nacional, entre Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy, se jugará este domingo 14 de septiembre desde las 13.30, con transmisión de DirecTV.

El encuentro será dirigido por Yamil Possi, acompañado por Andrés Barbieri como asistente 1, Federico García como asistente 2 y Lucas Comesaña como cuarto árbitro.

gimnasia de jujuy nueva chicago

EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs Nueva Chicago

Embed

