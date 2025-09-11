Las tres bajas que tiene Gimnasia de Jujuy para visitar a Nueva Chicago

El próximo domingo, Gimnasia de Jujuy afrontará una de las cuatro finales que le restan en la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Matías Módolo visitará a Nueva Chicago con el objetivo de seguir peleando en la cima y mantenerse entre los primeros de cara al cierre del torneo. Sin embargo, el Lobo tendrá tres bajas clave para su visita al Torito de Mataderos.

Quiénes son los tres jugadores de Gimnasia de Jujuy que no jugarán ante Nueva Chicago En el duelo ante Gimnasia de Mendoza, el Lobo jujeño llegó con cuatro bajas significativas: Guillermo Cosaro, Emiliano Endrizzi, Nicolás Dematei y Francisco Maidana. Para este domingo, Endrizzi volverá al equipo, aunque Nicolás Dematei y Francisco Maidana deberán seguir cumpliendo fechas de suspensión.

En tanto, el capitán continúa en recuperación tras el desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió en el clásico ante Central Norte de Salta.

dematei y maidana Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Nueva Chicago El partido correspondiente a la Fecha 31 de la Primera Nacional, entre Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy, se jugará este domingo 14 de septiembre desde las 13.30, con transmisión de DirecTV.

El encuentro será dirigido por Yamil Possi, acompañado por Andrés Barbieri como asistente 1, Federico García como asistente 2 y Lucas Comesaña como cuarto árbitro. gimnasia de jujuy nueva chicago EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs Nueva Chicago Embed

