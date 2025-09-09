martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 18:56
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy ya tiene árbitro confirmado para el partido con Nueva Chicago

Gimnasia de Jujuy visitará este fin de semana a Nueva Chicago, con cuerpo arbitral confirmado para el domingo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy visita a Nueva Chicago

Gimnasia de Jujuy sigue en la pelea por quedarse con el primer lugar de la Zona B de la Primera Nacional. El próximo partido es de visitante ante Nueva Chicago en Mataderos, correspondiente a la trigesimoprimera fecha del torneo.

El encuentro está programado para el domingo 14 de septiembre en el estadio “República de Mataderos”, a partir de las 13:30 horas con televisación de TyC Sports. AFA ya confirmó el cuerpo arbitral para ese choque.

Yamil Possi fue designado para dirigir el partido, mientras que completarán el equipo arbitral Andrés Barbieri como el asistente 1, Federico García el asistente 2 y Lucas Comesaña designado como el cuarto árbitro.

Lo que se juega Gimnasia de Jujuy

Gimnasia mantiene intactas sus chances de pelear por el ascenso directo. Quedan 12 puntos en juego y el primero de la tabla accede a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El equipo dirigido por Matías Módolo buscará recuperar terreno en Buenos Aires.

Tras el partido ante el Torito en Mataderos, el equipo jujeño volverá a jugar en el estadio 23 de Agosto ante Agropecuario, visitará a San Telmo en Buenos Aires y cerrará su participación en la fase regular recibiendo en Jujuy a Chacarita.

