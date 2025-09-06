sábado 06 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2025 - 17:45
Declaración.

Raúl Ulloa sobre el arbitraje: "Gimnasia de Jujuy se va a defender, los vamos a estar mirando, tengan cuidado"

Raúl Ulloa, ex presidente de Gimnasia de Jujuy, se refirió a la designación de Bryan Ferreyra para el partido del Lobo vs Gimnasia de Mendoza. Y resaltó que contra Central Norte "el club también se vio perjudicado".

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Raul ulloa
Lee además
Gimnasiade Jujuy y el desafío ante el Lobo de Mendoza video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy y el desafío Mendoza: "Estamos peleando para poder jugar la final"
Francisco Maidana
AFA.

La dura sanción para Francisco Maidana: cuántos partidos se pierde en Gimnasia de Jujuy

En la misma línea, el ex presidente del Lobo jujeño, Raúl Ulloa, habló en exclusiva con TodoJujuy.com y también cuestionó los arbitrajes y lanzó: “Gimnasia de Jujuy se va a defender, los vamos a estar mirando, tengan cuidado”. Además, aseguró que en el partido frente a Central Norte de Salta el conjunto albiceleste fue, según su análisis, claramente perjudicado por el árbitro Bruno Amiconi.

Qué dijo Raúl Ulloa sobre los arbitrajes en contra de Gimnasia de Jujuy

La designación de Bryan Ferreyra y los dichos de Caruso Lombardi

El ex dirigente de Gimnasia de Jujuy, en diálogo con nuestro medio, primero hizo alusión a los dichos que circulan a nivel nacional por la asignación de Bryan Ferreyra en el duelo clave por la punta de la Zona B de la Primera Nacional. Sobre esto, Raúl Ulloa dijo: "Uno conoce lo que es el ambiente del fútbol, estuve 24 años en el fútbol y lo que puedo decir es que tienen que pensar en dirigir bien, tienen que pensar que los vamos a estar mirando".

Caruso Lombardi sobre Bryan Ferreyra

"Tienen que pensar que Gimnasia y Esgrima de Jujuy se va a defender y los vamos a estar mirando. Nosotros queremos jugar y ganar en la cancha. Así que esta opinión de Caruso, que se trasciende más por ser nacional, me abre como hincha a decirles que tengan cuidado, que hagan las cosas bien”.

Después enfatizó que en los 24 años que estuvo dentro del ambiente del fútbol "siempre hubo hechos que hacen a la desconfianza". Por ese motivo, volvió a alertar: "Tengan cuidado porque no le van a hacer daño a cualquiera, le van a hacer daño a un grande del fútbol que desde hace 30 años está en el Nacional B y Primera División”.

Raúl Ulloa junto a Julio Grondona.jpg
Raúl Ulloa junto a Julio Grondona

Raúl Ulloa junto a Julio Grondona

El arbitraje polémico en Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta

En este sentido, Ulloa no quiso dejar pasar lo ocurrido con el arbitraje de Bruno Amiconi en el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte. Al respecto, destacó: "Y lo que he visto el fin de semana pasado con Central Norte, donde nos dejó con cuatro jugadores menos para jugar con Gimnasia en Mendoza, no lo vi como una casualidad. Hubo algunas expulsiones que llamaron un poco la atención, era un árbitro provocador".

Esto último en referencia a que, durante el encuentro disputado en el Estadio 23 de Agosto, Amiconi amonestó a Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi, lo que desencadenó en que ambos llegaran a la quinta amarilla y quedaran suspendidos para el cruce ante Gimnasia de Mendoza. Además, una vez finalizado el partido, expulsó a Francisco Maidana, quien será baja durante dos fechas.

image
Bruno Amiconi - Árbitro que dirigió Gimnasia de Jujuy vs Central Norte

Bruno Amiconi - Árbitro que dirigió Gimnasia de Jujuy vs Central Norte

"Ahora lo que hay que pedir es que las cosas vayan por el camino correcto. Tengo contacto con la actual dirigencia más que nada en este punto que resulta un poco conflictivo, difícil, por lo extrafutbolístico. Los jugadores seguramente están con mucho optimismo al igual que el cuerpo técnico y los dirigentes actuales", agregó Ulloa.

Lo que significaría para el fútbol argentino el ascenso de Gimnasia de Jujuy

Por último, el ex presidente del Lobo, expresó sus sensaciones por la actualidad del equipo dirigido por Matías Módolo y aseguró que el ascenso de Gimnasia de Jujuy a Primera División "sería fantástico para el norte", cosiderando que esto "federalizía un poquito más primera".

"Gimnasia nunca ha estado en ninguna posición de conflicto siempre ha estado protagonista y siendo un equipo del interior considerado grande. Por ahí yo digo que es un club chico que hace cosas de grandes. Si quiere hacer cosas de grandes por ahí encontrará cierto tropiezo. Pero quiero puntualizar, tengan cuidado con Gimnasia de Jujuy. Tengan el respeto", finalizó Raúl Ulloa.

image

El día que Ulloa encaró a Saúl Laverni en el Estadio 23 de Agosto

“No me trate de boliviano, señor Laverni. Bolivianos a mis jugadores, les dijo. ¡Viva Jujuy!”, desencajado como nunca en su vida, Raúl Ulloa, quien el 2008 era presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, gritaba ante los micrófonos de la televisión. Unos minutos antes en el Estadio 23 de Agosto, aquel sábado 20 de septiembre de 2008, el Lobo y Argentinos Juniors habían empatado 1 a 1 (goles de Juan Arraya para los locales y Juan Fernández para la visita), con un flojísimo arbitraje de Saúl Laverni, pésimamente asesorado por el juez de línea Ernesto Soto, que había anulando otro tanto legítimo de Arraya y uno de Mariano Martínez para el Bicho.

Además, se habían ido expulsados el DT del conjunto norteño, Omar Labruna, y su ayudante de campo, Nelson Pumpido.

image

Esa situación quedará para la historia, ya que ante el tumulto generado por sus jugadores al final del encuentro, el referí se los habría sacado de encima diciéndoles “dejen de molestar, bolivianos”, algo que fue desmentido en ese momento y, hasta el día de hoy, por integrantes del plantel. Al parecer, la bronca de Ulloa con Laverni era personal y venía de antaño.

En octubre de 2007, Gimnasia cayó por 3 a 0 ante Independiente en un partido que venía parejo hasta la expulsión de Daniel Ramasco, a 20 minutos del final. “En Independiente también les dijo “bolivianos”, cuando nos dirigió y no lo expulsó al que le pegó una piña a Ramasco”, repetía un enajenado Ulloa, que un rato después, en conferencia de prensa, presentaría su renuncia indeclinable a la presidencia del Lobo.

Embed - laverni trata de bolivianos a los jugadores de el lobo

“Renuncio al fútbol argentino, renuncio a mi cargo de presidente de Gimnasia de Jujuy y denuncio al árbitro Laverni por discriminación. Quiero denunciar a este señor por haber tratado de bolivianos a los jugadores de mi club”. Y continuó: “Si la AFA tiene que echarlo, Gimnasia va a poner la plata para indemnizarlo aunque tenga que vender una tribuna completa. No puede estar más”.

¿Cómo terminó todo? Ante la atenta mirada de Julio Humberto Grondona, el dirigente y el árbitro hicieron las paces. Ulloa siguió al frente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy hasta 2011, cuando luego de 23 años anunció que no se presentaría como candidato en las elecciones. Por su parte, hasta su retiro en diciembre de 2016.Saúl Laverni continuó impartiendo injusticia, con su nombre constantemente en el ojo de la tormenta,

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy y el desafío Mendoza: "Estamos peleando para poder jugar la final"

La dura sanción para Francisco Maidana: cuántos partidos se pierde en Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy visitó el Hospital Materno Infantil por una gran causa

Gimnasia de Jujuy juega un duelo clave vs Gimnasia de Mendoza: horario y televisación

Gimnasia de Jujuy es el único lider de la Zona B de la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
caruso lombardi acuso a bryan ferreyra en la previa de gimnasia de jujuy vs gimnasia de mendoza video
Polémica.

Caruso Lombardi acusó a Bryan Ferreyra en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Caruso Lombardi acusó a Bryan Ferreyra en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza video
Polémica.

Caruso Lombardi acusó a Bryan Ferreyra en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza

Analizan numerosas pruebas para confirmar la quinta víctima de Matías Jurado video
Crimen.

Analizan numerosas pruebas para confirmar la quinta víctima de Matías Jurado

Angelina Armella Morel es la Representante de Palpalá por la FNE 2025 video
Felicidades.

Angelina Armella Morel es la Representante de Palpalá por la FNE 2025

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025
Agenda.

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

CarloAcutis video
Santo.

Vigilia y procesión en Río Blanco por la canonización de Carlo Acutis

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel