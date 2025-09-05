viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 19:15
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy y el desafío Mendoza: "Estamos peleando para poder jugar la final"

Lo dijo Diego López, el defensor que sería titular el domingo en Gimnasia de Jujuy ante Gimnasia de Mendoza.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy y el desafío ante el Lobo de Mendoza

Gimnasia de Jujuy y el desafío ante el Lobo de Mendoza

Gimnasia de Jujuy afrontará una final anticipada frente a Gimnasia de Mendoza. Por la fecha 30 de la Primera Nacional, el Lobo visitará a su homónimo mendocino con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la Zona B.

El duelo entre el puntero y el escolta de la Zona B se jugará este domingo desde las 14.15, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de la ciudad de Mendoza. El encuentro será transmitido por TyC Sports y, en Jujuy, podrá seguirse a través de Canal 4, por frecuencia 17 en analógico y 23 en HD.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral: Bryan Ferreyra será el juez principal, acompañado por Gabriel Chade como primer asistente, Juan Del Fueyo como segundo asistente y Facundo Rojo Casal como cuarto árbitro.

Diego López se perfila como titular el domingo en Mendoza. “Tenemos las cosas claras, al que toca jugar o al que no está, también está al cien por ciento para poder hacerlo en cualquier partido”, dijo el defensor que jugaría como lateral.

“Se armó un grupo muy lindo, muy unido, muy comprometido”, subrayó el jujeño. “Hemos generado algo muy bueno, así que trataremos de ir a Mendoza y obviamente tener un buen resultado”, anticipó el recio defensor.

La victoria en el clásico

Sobre la victoria con Central Norte, dijo que sirvió de impulso para lo que queda. “La semana se tomó con tranquilidad y también con responsabilidad, sabiendo que era un partido muy difícil contra uno de los candidatos”, dijo.

Gimnasia de Jujuy y el desafío ante el Lobo de Mendoza
Gimnasia de Jujuy y el desafío ante el Lobo de Mendoza

Gimnasia de Jujuy y el desafío ante el Lobo de Mendoza

Sobre los objetivos a cinco fechas del final, López dijo que “nosotros cuando comenzó el año teníamos un objetivo de estar en el reducido, pero a medida que fue pasando el tiempo fuimos pensando en esta zona de arriba”.

“Estamos ahí peleando para poder jugar la final y es la ilusión que todos queremos ahora, así que vamos a ir a Mendoza a tratar de tener un buen resultado”, y subrayó que “son cinco finales que nos quedan, y esta va a ser muy importante”.

Las bajas en Gimnasia de Jujuy

El equipo de Matías Módolo sufrirá cuatro bajas sensibles en el plantel: Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi, Francisco Maidana y Guillermo Cosaro. Los dos primeros estarán ausentes por acumulación de tarjetas amarillas. El volante por expulsión y el capitán está desgarrado. La buena noticia es la vuelta luego de tres fechas de suspensión, Cristian Menéndez retornará al equipo.

