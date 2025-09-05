viernes 05 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de septiembre de 2025 - 13:15
Crimen.

Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: "Están angustiados y quebrados"

Abogados, psicólogos y trabajadores sociales brindan asesoramiento y acompañamiento a los familiares de las víctimas de Matías Jurado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
victimas de matias jurado
Lee además
Casa de Matías Jurado - Google Maps
Crimen.

Los cambios llamativos en menos de dos años en "la casa del horror" de Matías Jurado

ruta del machetero: el mapa del recorrido del taxi hasta la casa de matias jurado
Informe.

Ruta del "machetero": el mapa del recorrido del taxi hasta la casa de Matías Jurado

En este contexto, abogados, psicólogos y trabajadores del área, destacaron que los familiares “están angustiados y quebrados”.

Cómo es el acompañamiento a los familiares de las víctimas de Matías Jurado

María Eugenia Zamar Herrera, representante del Centro de Atención a las Víctimas, se refirió al trabajo que realizan junto a un equipo interdisciplinario conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, con el fin de llevar adelante un abordaje integral para víctimas de delitos penales.

“Desde el primer momento en que la Fiscalía nos da intervención, contactamos a todos los familiares y desde ahí venimos trabajando en la contención y acompañamiento. Estamos representando a los familiares de Sosa y Anachuri, y asumimos la calidad de querellantes”, explicó Zamar Herrera.

image

La referente sostuvo que el objetivo del equipo, además de la asistencia técnica, es brindar “un espacio de escucha y acompañamiento”.

“Los familiares están muy angustiados y quebrados. Algunos tenían esperanzas en un principio”, señaló. En ese sentido, mencionó que los allegados a Jorge Omar Anachuri tuvieron “una reacción diferente”, mientras que los familiares de Sergio Sosa mantenían “la esperanza de que se haya podido escapar” de la casa de Matías Jurado.

Finalmente, Zamar Herrera subrayó: “Acompañamos desde el respeto porque entendemos que hay que humanizar estos procesos penales”.

casa matias jurado

Encontraron dos nuevos ADN de desaparecidos en la casa del presunto asesino serial

El Fiscal Regional, Guillermo Beller, detalló en conferencia de prensa que confirmaron dos nuevos ADN hallados en la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Alto Comedero: uno de ellos es de Miguel Quispe y el otro de Juan Ponce.

“Miguel Quispe había sido visto en junio y no se tenía más precisiones. Juan Ponce andaba en esa misma zona y también fue confirmado el ADN”, dijo el funcionario judicial que subrayó que esos nombres se suman a Anachuri y Sosa.

Beller confirmó que en primera instancia se imputó a Matías Jurado por el homicidio agravado de Anachuri, se le dictó cuatro meses de prisión preventiva, y posteriormente se amplió la imputación por el crimen de Sosa, también por homicidio agravado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los cambios llamativos en menos de dos años en "la casa del horror" de Matías Jurado

Ruta del "machetero": el mapa del recorrido del taxi hasta la casa de Matías Jurado

Cómo es el Penal de Gorriti donde está Matías Jurado: cámara de vigilancia y pabellón especial

Caso Matías Jurado: quiénes son las dos nuevas víctimas confirmadas del presunto asesino serial

Una psiquiatra del MPA de Salta entrevistó a Matías Jurado

Lo que se lee ahora
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Volcó un colectivo con 30 pasajeros que iba de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia.
Traágico.

Pudo ser una tragedia: volcó un colectivo con 30 pasajeros

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Se trata de Villa La Punta, un pueblo ubicado en Santiago del Estero. video
Turismo.

Para desconectar: visitá este pueblo escondido de Santiago del Estero premiado

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025 video
Política.

La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel