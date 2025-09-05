Asistencia a familiares de las víctimas de Matías Jurado: "Están angustiados y quebrados"

Desde la confirmación del hallazgo de ADN humano en la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Alto Comedero, el Centro de Atención a las Víctimas brinda asistencia, asesoramiento y acompañamiento a los familiares de los hombres asesinados.

En este contexto, abogados, psicólogos y trabajadores del área, destacaron que los familiares “están angustiados y quebrados”.

María Eugenia Zamar Herrera, representante del Centro de Atención a las Víctimas , se refirió al trabajo que realizan junto a un equipo interdisciplinario conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, con el fin de llevar adelante un abordaje integral para víctimas de delitos penales.

“Desde el primer momento en que la Fiscalía nos da intervención, contactamos a todos los familiares y desde ahí venimos trabajando en la contención y acompañamiento. Estamos representando a los familiares de Sosa y Anachuri, y asumimos la calidad de querellantes”, explicó Zamar Herrera.

La referente sostuvo que el objetivo del equipo, además de la asistencia técnica, es brindar “un espacio de escucha y acompañamiento”.

“Los familiares están muy angustiados y quebrados. Algunos tenían esperanzas en un principio”, señaló. En ese sentido, mencionó que los allegados a Jorge Omar Anachuri tuvieron “una reacción diferente”, mientras que los familiares de Sergio Sosa mantenían “la esperanza de que se haya podido escapar” de la casa de Matías Jurado.

Finalmente, Zamar Herrera subrayó: “Acompañamos desde el respeto porque entendemos que hay que humanizar estos procesos penales”.

casa matias jurado

Encontraron dos nuevos ADN de desaparecidos en la casa del presunto asesino serial

El Fiscal Regional, Guillermo Beller, detalló en conferencia de prensa que confirmaron dos nuevos ADN hallados en la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Alto Comedero: uno de ellos es de Miguel Quispe y el otro de Juan Ponce.

“Miguel Quispe había sido visto en junio y no se tenía más precisiones. Juan Ponce andaba en esa misma zona y también fue confirmado el ADN”, dijo el funcionario judicial que subrayó que esos nombres se suman a Anachuri y Sosa.

Beller confirmó que en primera instancia se imputó a Matías Jurado por el homicidio agravado de Anachuri, se le dictó cuatro meses de prisión preventiva, y posteriormente se amplió la imputación por el crimen de Sosa, también por homicidio agravado.