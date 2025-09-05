viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 14:50
Análisis.

Una psiquiatra del MPA de Salta entrevistó a Matías Jurado

La profesional del MPA de Salta, comenzó con una serie de evaluaciones psicológicas a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Alto Comedero.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

El caso Matías Jurado sigue conmoviendo a Jujuy. La complejidad de la causa obligó a sumar la colaboración de fuerzas y profesionales de distintas provincias, como Salta. Entre ellas la de una profesional de la vecina provincia.

Este viernes 5 de septiembre llegó a Jujuy la psiquiatra del Ministerio Público de Salta, quien colabora con las pericias a Matías Jurado. La profesional ya se juntó con el presunto asesino serial, en lo que fue la primera de una serie de entrevistas que continuarán la semana entrante.

La especialista se enfocará en profundizar el análisis del perfil de Jurado, tareas que servirán de complemento con los estudios que ya viene realizando el psicólogo del MPA de Jujuy, con el objetivo de avanzar en la comprensión de la motivación detrás de los hechos que se le imputan a Jurado

Imputación a Matías Jurado

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió ampliar la imputación contra Matías Jurado, tras confirmarse la identidad de dos nuevas víctimas. Además, solicitará la prórroga de la prisión preventiva del único detenido, que permanece alojado en el Penal de Gorriti.

matias jurado traslado (2)

Los equipos de investigación realizaron más de 100 entrevistas a testigos, analizaron alrededor de 100 cámaras de seguridad y recolectaron más de 200 muestras para peritajes. La complejidad del caso obligó a sumar la colaboración de fuerzas y profesionales de distintas provincias, como Buenos Aires, Catamarca y Salta.

Pericias positivas

En los últimos días, pericias de ADN confirmaron la identidad de dos nuevas víctimas: Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce, que se suman a los casos de Néstor Anachuri y Sergio Alejandro Sosa, ya vinculados a Jurado. De esta manera, ascienden a cuatro los homicidios agravados atribuidos al imputado.

La bioquímica Ramella detalló que de 61 muestras analizadas, 24 dieron positivo para sangre, de las cuales se obtuvieron perfiles genéticos compatibles con las víctimas identificadas. No obstante, aún permanecen abiertos dos perfiles sin correspondencia.

casa matias jurado

La causa se encuentra en etapa de Instrucción Penal Preparatoria, por lo que el MPA pedirá formalmente la prórroga de la prisión preventiva. En cuanto a su sobrino, menor de edad, se informó que permanece bajo resguardo de la Dirección de Niñez y Adolescencia, con acompañamiento familiar y asistencia estatal.

