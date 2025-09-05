viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 10:40
MPA.

Piden extender la prisión preventiva a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Desde el Ministerio Público de la Acusación se avanza en la ampliación de la imputación por otros dos hechos, alcanzando un total de cuatro homicidios agravados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
matias jurado traslado (2)
matias jurado gif (1)
Participaron de la exposición el fiscal regional, Guillermo Beller, y la directora del laboratorio forense, doctora María Isabel Ramella.

Luego de conocerse la identidad de dos nuevas víctimas de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Alto Comedero, el Ministerio Publico de la Acusación (MPA) decidió ampliar la imputación contra el único detenido y pedir la prórroga de la prisión preventiva del mismo.

El pedido de ampliar la detención de Jurado en el Penal de Gorriti se debe a la magnitud y complejidad del expediente, así también desde el MPA recordaron que la vivienda del imputado continúa bajo custodia judicial.

Trabajos de investigación realizados durante un mes del caso del presunto asesino serial

Durante este período, los equipos de investigación realizaron más de 100 entrevistas a testigos, analizaron más de 100 cámaras de seguridad y recolectaron más de 200 muestras para peritajes. La complejidad del caso requirió la colaboración de fuerzas y profesionales de distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Catamarca y Salta.

Caso Matías Jurado
Pericias de ADN en la causa de Matías Jurado

En los últimos días, las pericias de ADN confirmaron la identidad de dos nuevas víctimas: Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce. Estas se suman a las ya establecidas anteriormente, lo que eleva a cuatro el número de coincidencias positivas con personas desaparecidas.

La bioquímica Ramella precisó que de las 61 muestras analizadas recientemente, 24 resultaron positivas para sangre. A partir de ellas se obtuvieron perfiles genéticos compatibles con las víctimas identificadas, aunque aún permanecen abiertos dos perfiles sin correspondencia.

En el marco judicial, Jurado ya enfrentó dos audiencias imputativas. Primero fue acusado por el homicidio agravado de Néstor Anachuri y luego por el de Sergio Alejandro Sosa. Con las nuevas pruebas genéticas, la Fiscalía adelantó que se ampliará la imputación por otros dos hechos, alcanzando un total de cuatro homicidios agravados.

Solicitarán la prórroga de la prisión preventiva

Las autoridades confirmaron que la causa se encuentra en etapa de Instrucción Penal Preparatoria y que, debido a la magnitud y complejidad del expediente, solicitarán la prórroga de la prisión preventiva. La vivienda del imputado continúa bajo custodia judicial.

Casa de Matías Jurado
La vivienda de Matías Jurado continúa bajo custodia judicial.

La vivienda de Matías Jurado continúa bajo custodia judicial.

Qué pasa con el sobrino de Matías Jurado

Respecto del sobrino de Jurado, menor de edad, se informó que permanece bajo resguardo de la Dirección de Niñez y Adolescencia, con acompañamiento familiar y asistencia estatal.

Por último, el fiscal Beller destacó la importancia del acompañamiento a los familiares de las víctimas, quienes reciben asistencia permanente del Centro de Atención a la Víctima. El MPA subrayó la rapidez de los resultados obtenidos y llamó a la ciudadanía a colaborar con cualquier dato que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

