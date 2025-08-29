Qué se sabe a un mes del caso Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

La causa que centra a Matías Jurado en una historia de desapariciones y posibles homicidios marca en el calendario un mes de trabajos interdisciplinarios. Cinco hombres de escasos recursos que desaparecieron sin dejar rastro. Un menor de edad que vivía entre el miedo y el espanto. Relatos de los vecinos. Profesionales de distintas áreas y grupos de rastreos de otras provincias que llegan a Jujuy para participar de la investigación. Y una serie de hallazgos que buscan respuestas.

Este es el caso donde la noticia más estremecedora no empieza con un cadáver hallado, sino con la ausencia. Entre enero y agosto, cinco denuncias por desaparición de personas se fueron acumulando en la provincia, en horarios distintos, sin conexión aparente. Hasta que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del 911 mostrando a un sujeto en una situación sospechosa llamaron la atención. Imágenes y rastreo de celulares llevaron a un sospechoso: Matías Jurado, el presunto asesino del Alto.

Caso Matías Jurado: a un mes de la investigación que sacude a Jujuy y al país Mañana se cumple un mes desde que la Justicia puso bajo la lupa a Matías Jurado. Un exconvicto de 37 años con un historial de violencia familiar, amenazas y conocido por los vecinos. No tenía redes sociales, ni trabajo estable, ni vínculos sociales. Pero en su casa vivía un chico de 17 años, su sobrino, que desde hacía meses le contaba a su familia lo que nadie quería creer: “pasan cosas malas”

Qué pasó en la causa de Matías Jurado El 4 de julio desaparece Sergio Alejandro Sosa de 25 años . Ese día fue la última vez que lo vio su mamá.

. Ese día fue la última vez que lo vio su mamá. El 25 de julio desaparece Jorge Omar Anachuri, 68 año s.

s. Luego de la denuncia se conocen las imágenes de las cámaras del 911 donde se lo vio subir a un taxi con Matías Jurado. Le toman declaración al taxista y la causa cobra un rumbo.

donde se lo vio subir a un taxi con Matías Jurado. Le toman declaración al taxista y la causa cobra un rumbo. El 30 de julio, allanan la casa de Matías Jurado en Alto Comedero. Se encuentran con toda la escena del posible crimen: huesos, piel, sangre, ropa, colchones calcinados, herramientas, objetos vinculados a las víctimas, tierra removida y una carretilla. Ese mismo día detienen a Matías Jurado.

en Alto Comedero. Se encuentran con toda la escena del posible crimen: huesos, piel, sangre, ropa, colchones calcinados, herramientas, objetos vinculados a las víctimas, tierra removida y una carretilla. Ese mismo día detienen a Matías Jurado. La Fiscalía sostiene que Jurado podría estar vinculado a al menos cinco desapariciones recientes .

. El 4 de agosto es imputado por homicidio simple

. Matías Jurado, fue declarado imputable por la Justicia que le dictó la prisión preventiva por 4 meses , reveló el fiscal regional, Guillermo Beller. Por su parte, el Procurador adelantó que Jurado puede ser imputable y por eso se hizo la audiencia imputativa.

Jurado decide declarar en la audiencia imputativa alegando su inocencia

El 11 de agosto el Fiscal Regional confirma que los restos hallados en la vivienda y en los comederos de los perros "son restos humanos"

El 12 de agosto se conoce la imagen de un hombre encapuchado con una carretilla en el sector, mientras familiares de Juan González realizaban un rastrillaje junto a la Policía de la Provincia. Esta escena se dio en medio de la búsqueda de un hombre que había desaparecido el 11 de junio y a pocos metros de la casa de Matías Jurado.

en el sector, mientras familiares de Juan González realizaban un rastrillaje junto a la Policía de la Provincia. Esta escena se dio en medio de la búsqueda de un hombre que había desaparecido el 11 de junio y a pocos metros de la casa de Matías Jurado. El 13 de agosto se llevó adelante una inspección exhaustiva del predio y las cloacas de la propiedad, luego de los trabajos previos realizados en la zona de El Pongo junto a canes especializados en búsqueda de restos humanos de Jujuy y los que llegaron de la provincia de Catamarca. carretilla hombre - caso matias jurado El Fiscal Regional confirma que el imputado, Matías Jurado le solicitó una entrevista en privado en el Penal de Gorriti por medio de una carta. La carta no la escribió Jurado , ya que el sujeto no sabe escribir . Fue escrita por personal de salud a pedido de Jurado y entregada al fiscal. La cita estaba planeada para el viernes 15 de agosto, sin embargo no se llevó adelante por cuestiones de logística dentro del Penal.

, ya que . Fue escrita por personal de salud a pedido de Jurado y entregada al fiscal. La cita estaba planeada para el viernes 15 de agosto, sin embargo Este miércoles 14 de agosto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) donde se confirmó que los estudios de ADN realizados sobre restos encontrados en la casa de Matías Jurado arrojaron resultado positivo para dos de las cinco personas reportadas como desaparecidas : Anachuri y Sosa . “Se ha detectado ya el primer resultado respecto al ADN y ha dado positivo para el señor Anachuri y el señor Sosa. Son dos de los desaparecidos que ahora sí tenemos su ADN en el lugar del hecho”, señaló el fiscal regional Guillermo Beller

: . “Se ha detectado ya el primer resultado respecto al ADN y ha dado positivo para el señor Anachuri y el señor Sosa. Son dos de los desaparecidos que ahora sí tenemos su ADN en el lugar del hecho”, señaló el fiscal regional Guillermo Beller El funcionario aclaró que, si bien las evidencias apuntan a que ambas personas fallecieron, legalmente no se puede hablar de muertes hasta encontrar los cuerpos. Presunto asesino serial de Jujuy Llegan a la provincia profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense, además de un entomólogo forense de Gendarmería para analizar a partir de los insectos presentes en los restos humanos, con precisiones sobre tiempo, espacio y posibles detalles sobre los supuestos asesinatos.

El 25 de agosto, el fiscal general Sergio Lello Sánchez confirmó el hallazgo de un tercer perfil genético en el inmueble donde vive el imputado , Matías Jurado, sumando así una nueva víctima a la investigación. Por el momento se desconoce de quién se trata.

confirmó el hallazgo de un , Matías Jurado, sumando así una nueva víctima a la investigación. Por el momento se desconoce de quién se trata. El fiscal Lello Sánchez aclaró que, por ahora, se lo denomina “homicida múltiple ”, a la espera de mayores evidencias que permitan determinar si existe un patrón repetitivo y clínico que lo encuadre como tal.

”, a la espera de mayores evidencias que permitan determinar si existe un patrón repetitivo y clínico que lo encuadre como tal. El fiscal Guillermo Beller confirmó "Hasta ahora hay cuatro perfiles, dos de las últimas víctimas y dos abiertas hasta el momento" con lo que continuaba, "La caratula, o imputación que se hizo hasta el momento fue por el homicidio agravado, el agravante era el ensañamiento. Cuando se obtuvo el ADN del señor Sosa se amplió a dos hechos de “homicidio agravado” y en algunas de las agravantes que fue el placer por ejemplo, se terminó aumentando" puntualizó el fiscal Guillermo Beller. Embed - Dr Guillermo Beller fiscal regional TJ Continúan los trabajos para determinar a quiénes corresponden los dos perfiles de ADN recientemente obtenidos sobre un total de 206 muestras tomadas del domicilio. Mismo domicilio donde ya se confirmaron dos muestras anteriores.

sobre un total de del domicilio. Mismo domicilio donde ya se confirmaron dos muestras anteriores. El 28 de agosto se conocieron las palabras de la ex novia de Matías Jurado, “No podíamos dar con ella y era fundamental recabar su testimonio”, dijo Beller. En este sentido, el Ministerio Público de la Acusación tomó su declaración durante la jornada del jueves, aunque no trascendió información sobre su testimonio. Detalles de la causa del presunto asesino del Alto Jurado es acusado por homicidio agravado por ensañamiento en dos hechos Se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy. Alojado en el Pabellón Nº 4 del penal.

Matías Jurado no sabe leer ni escribir

Siente necesidad de mantenerse limpio y con vestimenta prolija la mayor cantidad del tiempo

En un primer momento, se lo había acusado por el crimen de Jorge Anachuri y, luego, se le sumó el homicidio de Sergio Sosa. En ambos casos, los análisis de ADN hallados en su vivienda confirmaron la identidad de las personas desaparecidas

En paralelo, las autoridades investigan su posible implicancia en la desaparición de otras tres víctimas más, identificadas como Miguel Ángel Quispe, Juan Carlos González y Juan José Ponce.

En la vivienda situada en el Barrio 8 de Marzo, del sector B2 en el barrio Alto Comedero de la capital de Jujuy, residía el principal acusado junto a su sobrino adolescente.

Jurado tenía dos perros, y los recipientes de sus alimentos pasaron a formar parte de la causa como evidencia significativa, ya que también hallaron restos humanos en ellos. ¿Quién es Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy? Matías Jurado tiene 37 años y vive en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Fue detenido a fines de julio, luego de que la Justicia encontrara restos óseos, prendas y elementos calcinados en su domicilio, en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres en situación de calle o con discapacidad. Actualmente, permanece detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado. Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades: la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel, pero recuperó la libertad condicional en 2020.

