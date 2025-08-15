viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 11:28
Policiales.

El Penal de Gorriti donde está Matías Jurado: cámara de vigilancia y pabellón de seguridad

Matías Jurado está detenido en el Penal de Gorriti luego de ser imputado por supuestos asesinatos en el barrio Alto Comedero. Conocé detalles del Servicio Penitenciario.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Penal de Gorriti - Jujuy

Penal de Gorriti - Jujuy

Cámara de vigilancia, pabellón de seguridad y visitas restringidas son algunos de los aspectos que caracterizan la situación de Jurado dentro del Servicio Penitenciario N°1, destinado a internos varones mayores. Un dato que se suma a la situación del detenido es que en las ultimas horas fue visitado por su defensa como también por la perito, licenciada en psicología.

Este penal fue inaugurado oficialmente en 1933 en un edificio construido bajo la dirección del ingeniero Isidoro Delgado, con una capacidad inicial para 152 internos en un sistema unicelular. A lo largo del tiempo, funcionó como el principal penal para varones adultos.

ubicacion penal de gorriti

Detalles del pabellón donde está Matías Jurado: sector aislado, cámara de seguridad

Según información recabada por TodoJujuy.com, Matías Jurado permanece alojado en un sector de seguridad dentro del Penal de Gorriti. Esta disposición responde, por un lado, a “su perfil peligroso” y, por otro, por “una cuestión de seguridad personal para el imputado”.

Además, Jurado cuenta con un régimen de seguridad especial: permanece bajo custodia constante mediante una cámara de vigilancia y se encuentra en un área de Alta Seguridad que dispone de ocho celdas individuales.

Actualmente, este sector alberga a varios de los delincuentes más peligrosos de la provincia, quienes están alojados en el mismo espacio pero sin contacto entre sí. Fuentes oficiales señalaron que allí cumplen condenas reclusos con sentencias largas y un alto perfil de riesgo.

penal de gorriti jujuy (3)
penal de gorriti jujuy (1)

Matías Jurado "un interno pulcro"

Continuando con la información que logró conseguir nuestro medio, otro detalle "de color" se refiere a que Matías Jurado es un interno "pulcro". En referencia, las fuentes consultadas por TodoJujuy.com indicaron que el imputado suele bañarse entre una y dos veces al día. Un detalle que lo distingue entre los otros detenidos, lo cual lo llevó a pedir el cambio de pabellón.

Este punto también fue compartido por vecinos de Alto Comedero, quienes aseguraron que el hombre siempre circulaba por el barrio de forma "impecable" y "limpio".

matias jurado MPA declaracion (5)

¿Quién es Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy?

Matías Jurado tiene 37 años y vive en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Fue detenido a fines de julio, luego de que la Justicia encontrara restos óseos, prendas y elementos calcinados en su domicilio, en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres en situación de calle o con discapacidad. Actualmente, permanece detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado, aunque en las próximas semanas la carátula será modificada debido a que re determinó el ADN de dos hombres en su vivienda.

Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades: la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel, pero recuperó la libertad condicional en 2020.

Embed - GUILLERMO BELLER - Fiscal - Avanza la causa del presunto asesino serial en Jujuy: nuevos detalles

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado

Actualmente, Matías Jurado está imputado por homicidio agravado en el marco de las primeras pruebas que determinarían el posible crimen de Jorge Omar Anachuri. Sin embargo, el Fiscal Beller adelantó a Canal 4 que "la calificación legal de la causa va a tener que cambiar porque se tendrá que caratular por doble homicidio".

"La carátula continúa siendo un homicidio agravado, todavía no cambió porque hay que cargar la evidencia en un legajo y posteriormente citarlo -a Matías Jurado- para que conozca el nuevo hecho que se le va a atribuir con la nueva calificación legal a partir de este segundo hecho", explicó Beller.

Esto hace referencia a los dos hechos confirmados por el MPA: los posibles asesinatos de Jorge Omar Anachuri (68 años), como así también de Sergio Sosa (25 años).

