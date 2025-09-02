martes 02 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2025 - 13:43
Zona B.

Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza: día, horario, árbitro y televisación confirmada

El Lobo visitará este fin de semana a Gimansia de Mendoza por la Fecha 30 de la Primera Nacional. El partido será televisado por TyC Sports y Canal 4.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

Este domingo 7 de septiembre, Gimnasia de Jujuy afrontará una final anticipada frente a Gimnasia de Mendoza. Por la Fecha 30 de la Primera Nacional, el Lobo visitará a su homónimo mendocino con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la Zona B. El encuentro será televisado y contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra.

Lee además
Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy es el único lider de la Zona B de la Primera Nacional
como quedo gimnasia de jujuy en la tabla de la primera nacional despues de ganar el clasico
Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico

Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza: horario, televisación y arbitraje

El duelo entre el puntero y el escolta de la Zona B se jugará este domingo 7 de septiembre, desde las 14.15, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de la ciudad de Mendoza. El encuentro será transmitido por TyC Sports y, en Jujuy, podrá seguirse a través de Canal 4, por frecuencia 17 en analógico y 23 en HD.

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral: Bryan Ferreyra será el juez principal, acompañado por Gabriel Chade como primer asistente, Juan Del Fueyo como segundo asistente y Facundo Rojo Casal como cuarto árbitro.

gimnasia de jujuy gimnasia de mendoza

Los partidos que le quedan a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

Siguiendo con el exigente fixture que afronta el Lobo, en las próximas fechas deberá disputar dos encuentros consecutivos en condición de visitante. En total, le restan cinco finales decisivas en la fase regular para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera División.

  • Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)
  • Fecha 31: Nueva Chicago (V)
  • Fecha 32: Agropecuario (L)
  • Fecha 33: San Telmo (V)
  • Fecha 34: Chacarita (L)

Cuatro bajas sensibles para el Lobo Jujeño

Tras la última presentación como local, el equipo de Matías Módolo sufrirá cuatro bajas sensibles en el plantel: Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi, Francisco Maidana y Guillermo Cosaro. Los tres primeros estarán ausentes por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que el capitán debió salir lesionado en el complemento frente a Central Norte de Salta.

Mientras que, luego de tres fechas de suspensión, Cristian Menéndez retornará al equipo.

EN VIVO: mirá la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy es el único lider de la Zona B de la Primera Nacional

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico

Maidana y Gimnasia de Jujuy se preparan para el duelo clave ante Central Norte

Milton Álvarez palpita el clásico del domingo: "Será un lindo partido para jugar"

Gimnasia de Jujuy recibe a Central Norte: venta de entradas y precios para el domingo

Lo que se lee ahora
La selección argentina comenzará este lunes los trabajos de preparación.
Eliminatorias.

¿A qué hora juega Argentina el jueves 4 de septiembre?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Emilia Mernes fue reina de la FNE.
Recuerdos.

El día que Emilia Mernes fue reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Continúa el cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales en septiembre 2025

El Vejigazo fue el inicio de la FNE.
Detalles.

Historia de la FNE: cuándo y cómo surgió la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel