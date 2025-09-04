Gimnasia de Jujuy confirmó la lesión de Guillermo Cosaro: qué tiene

Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy

En el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta, Guillermo Cosaro salió en el segundo tiempo debido a una lesión. Tras los estudios pertinentes, el club confirmó el grado del traumatismo que sufrió el capitán.

Qué tiene Guillermo Cosaro: el parte de Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy emitió un parte médico sobre la lesión que sufrió Guillermo Cosaro en la Fecha 29 de la Primera Nacional. Según detallaron desde la institución Albiceleste, el capitán inició el proceso de recuperación de un desgarro del bíceps femoral de la pierna derecha.

Esto podría implicar que el jugador esté afuera de las canchas aproximadamente tres fechas. Lo que significaría que su regreso recién se haga efectivo en el último partido ante Chacarita en el Estadio 23 de Agosto.

guillermo cosaro gimnasia de jujuy (2) Las cuatro bajas de Gimnasia de Jujuy para visitar a Gimnasia de Mendoza Además de Francisco Maidana, el Lobo presentará otras tres bajas sensibles en la visita ante Gimnasia de Mendoza. Los jugadores que se perderán el duelo clave por la Fecha 30 de la Primera Nacional, son:

Nicolás Dematei: acumulación de tarjetas amarillas. Se perderá dos encuentros.

acumulación de tarjetas amarillas. Se perderá dos encuentros. Emiliano Endrizzi: acumulación de tarjetas amarillas. Se perderá un encuentro.

acumulación de tarjetas amarillas. Se perderá un encuentro. Francisco Maidana: expulsión. Suspendido dos fechas.

expulsión. Suspendido dos fechas. Guillermo Cosaro: lesión muscular. En principio sería baja dos partidos. gimnasia de jujuy primera nacional La sanción de AFA para Francisco Maidana Según el comunicado emitido por el Tribunal de Disciplina, mediante el Expediente 97873 se dispuso suspender por dos partidos a Francisco Maidana, jugador de Gimnasia de Jujuy, al igual que a Emanuel Ribero, de Central Norte de Salta. La expulsión de ambos jugadores se dio luego de finalizado el encuentro en el Estadio 23 de Agosto, entre el Lobo y Central Norte, donde el equipo de Matías Módolo venció por 1-0 a los salteños. sancion afa a francisco maidana

