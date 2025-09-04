jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 12:59
Parte médico.

Gimnasia de Jujuy confirmó la lesión de Guillermo Cosaro: qué tiene

Gimnasia de Jujuy dio a conocer el parte médico de Guillermo Cosaro. El capitán salió lesionado en el complemento ante Central Norte de Salta.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy

Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy

Qué tiene Guillermo Cosaro: el parte de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy emitió un parte médico sobre la lesión que sufrió Guillermo Cosaro en la Fecha 29 de la Primera Nacional. Según detallaron desde la institución Albiceleste, el capitán inició el proceso de recuperación de un desgarro del bíceps femoral de la pierna derecha.

Esto podría implicar que el jugador esté afuera de las canchas aproximadamente tres fechas. Lo que significaría que su regreso recién se haga efectivo en el último partido ante Chacarita en el Estadio 23 de Agosto.

  • Nicolás Dematei: acumulación de tarjetas amarillas. Se perderá dos encuentros.
  • Emiliano Endrizzi: acumulación de tarjetas amarillas. Se perderá un encuentro.
  • Francisco Maidana: expulsión. Suspendido dos fechas.
  • Guillermo Cosaro: lesión muscular. En principio sería baja dos partidos.
gimnasia de jujuy primera nacional

La sanción de AFA para Francisco Maidana

Según el comunicado emitido por el Tribunal de Disciplina, mediante el Expediente 97873 se dispuso suspender por dos partidos a Francisco Maidana, jugador de Gimnasia de Jujuy, al igual que a Emanuel Ribero, de Central Norte de Salta.

La expulsión de ambos jugadores se dio luego de finalizado el encuentro en el Estadio 23 de Agosto, entre el Lobo y Central Norte, donde el equipo de Matías Módolo venció por 1-0 a los salteños.

sancion afa a francisco maidana

