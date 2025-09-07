Detienen a dos hombres que vendían drogas en la calle en Jujuy

Detenidos en Jujuy por vender drogas en la calle.

La madrugada del sábado, personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito interceptó a dos hombres que tenían actitud sospechosa en una moto en el casco céntrico de San Salvador de Jujuy. Finalmente se pudo determinar que vendían drogas.

La situación derivó en una persecución que atravesó varias arterias de la ciudad y terminó con la detención de ambos. Durante el operativo, se secuestraron drogas, balanzas de precisión, un teléfono celular y la moto utilizada.

Persecución en el centro de la ciudad El hecho comenzó cuando los efectivos advirtieron a los dos individuos a bordo de una moto realizando maniobras vinculadas a la posible comercialización de estupefacientes. Al intentar identificarlos, los sospechosos emprendieron la fuga, dando inicio a un intenso seguimiento por las calles céntricas.

Durante la persecución, los hombres intentaron deshacerse de varios envoltorios que contenían sustancias aparentemente ilícitas y agredieron a un efectivo que intentó detenerlos. La intervención de varias unidades policiales permitió mantener el control de la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Secuestros y detención Finalmente, los sospechosos perdieron el control del vehículo y continuaron la huida a pie, momento en que fueron aprehendidos por los uniformados. En el procedimiento se incautaron envoltorios con droga, confirmada por la Dirección General de Narcotráfico, dos balanzas de precisión, un teléfono celular y la moto utilizada para la fuga. El operativo contó con el apoyo de distintas unidades policiales que aseguraron el perímetro y trasladaron los elementos secuestrados para que se continúen con las actuaciones correspondientes.

