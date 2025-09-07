Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras la derrota en Mendoza

Gimnasia de Jujuy.

En un duelo clave por la punta de la Zona B de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy perdió 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y cedió el liderazgo del campeonato.

Con este resultado, el “Lobo” jujeño quedó segundo con 54 puntos, mientras que los mendocinos treparon a la cima con 56. A pesar de la caída, el equipo norteño ya tiene asegurada su clasificación mínima a los play off por el segundo ascenso.

La tabla de posiciones La derrota en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie modificó la parte alta de la tabla. Gimnasia de Mendoza lidera con 56 unidades, seguido de cerca por Gimnasia de Jujuy con 54. Un paso atrás aparece Deportivo Morón con 53, mientras que Estudiantes de Río Cuarto suma 50 pero con un partido pendiente.

La pelea por los puestos de clasificación se completa con Estudiantes de Buenos Aires (49), Temperley (48), Chacarita (47) y Chaco For Ever (47), todos en busca de asegurarse un lugar en la próxima instancia.

Embed Lo que se juega Gimnasia de Jujuy Más allá de la derrota, el “Lobo” jujeño mantiene intactas sus chances de pelear por el ascenso directo. Quedan 12 puntos en juego y el primero de la tabla accederá a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Con un fixture exigente en las últimas fechas, el equipo dirigido por Matías Módolo buscará recuperar terreno y sostener el sueño de alcanzar la máxima categoría, que sigue dependiendo de sus propios resultados y de un tropiezo del conjunto mendocino.

