domingo 07 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 - 16:45
Fútbol.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras la derrota en Mendoza

Gimnasia de Jujuy perdió 1 a 0 en condición de visitante y hubo cambio en las posiciones. Todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

Con este resultado, el “Lobo” jujeño quedó segundo con 54 puntos, mientras que los mendocinos treparon a la cima con 56. A pesar de la caída, el equipo norteño ya tiene asegurada su clasificación mínima a los play off por el segundo ascenso.

La pelea por los puestos de clasificación se completa con Estudiantes de Buenos Aires (49), Temperley (48), Chacarita (47) y Chaco For Ever (47), todos en busca de asegurarse un lugar en la próxima instancia.

Lo que se juega Gimnasia de Jujuy

Más allá de la derrota, el “Lobo” jujeño mantiene intactas sus chances de pelear por el ascenso directo. Quedan 12 puntos en juego y el primero de la tabla accederá a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Con un fixture exigente en las últimas fechas, el equipo dirigido por Matías Módolo buscará recuperar terreno y sostener el sueño de alcanzar la máxima categoría, que sigue dependiendo de sus propios resultados y de un tropiezo del conjunto mendocino.

