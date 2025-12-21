Fuerte temporal azotó sectores de Jujuy: ráfagas de viento y granizo provocaron destrozos en Alto Comedero y Los Alisos

Un fuerte temporal afectó a distintas zonas de la provincia de Jujuy y dejó múltiples inconvenientes, con mayor impacto en Alto Comedero , algunos barrios de San Salvador de Jujuy y también en Los Alisos. La tormenta se extendió por cerca de dos horas y estuvo marcada por abundante caída de agua , granizo en sectores puntuales y un viento que se intensificó hacia el tramo más fuerte del fenómeno.

Carlos Mamaní, coordinador de emergencias de la provincia de Jujuy brindó precisiones sobre las intervenciones que tuvieron que realizar por la tormenta en la ciudad.

"Las intervenciones fueron principalmente en las zona de Alto comedero donde se concentró mayor descarga eléctrica y de agua con fuertes ráfagas de viento" explicaba el coordinador.

Dentro de este barrio, los sectores más perjudicados fueron las 337 viviendas, zona de ex Aeroclub, cerca de la escuela N°441, las 17 hectáreas, las 100 viviendas de Las Lomas . En el barrio Las Lomas, en la calle Madre Teresa de Calcuta se produjo una voladura de techo debido a la potencia de los vientos.

Tormenta en Alto Comedero

Por otro lado, se produjeron caídas de postes en el Barrio San Pedrito, caída de árboles sobre la ruta camino a Higuerillas, como también sobre Ruta Provincial 8 en Los Alisos. En este último lugar, personal de rescate intervino en un vehículo que fue aplastado por uno de los árboles.

En el detalle de los hechos, el responsable del área mencionaba, “los vientos fueron de casi 80 km por hora y en cuanto a la cantidad de agua fue aproximadamente de 30 a 40 milímetros los caídos en este lapso”

lluvia en alto comedero (1)

Calles anegadas, poca visibilidad y complicaciones para manejar

Durante el temporal, se registraron calles completamente anegadas y un gran caudal de agua sobre la calzada, lo que generó serias dificultades para la conducción. La inestabilidad del pavimento, sumada a la baja visibilidad por la intensidad de la lluvia, obligó a muchos conductores a circular con extrema precaución o directamente detenerse en zonas seguras.

lluvia en alto comedero (2)

Caída de árboles y daños en vehículos

Las ráfagas de viento provocaron la caída de árboles en distintos puntos, lo que derivó en daños materiales sobre vehículos estacionados y complicaciones en el tránsito por calles cortadas o parcialmente bloqueadas. En algunos sectores, la combinación de lluvia y viento multiplicó los riesgos por ramas sueltas y objetos desplazados por el temporal.

Incidentes en Alto Comedero: voladura de objetos y daños en el hospital

En Alto Comedero, una de las zonas más castigadas, el viento llegó con fuerza y provocó el vuelco de un carro de venta de alimentos, además de otros inconvenientes en viviendas de diversos sectores. También se reportó el destrozo de una placa de vidrio en una de las puertas de ingreso al hospital del barrio, en medio de las ráfagas y la lluvia intensa.

Lluvia en alto comedero

En los diversos operativos, continúan trabajando bomberos voluntarios de San Froilán; Bomberos de la provincia, Defensa Civil, personal de incendios forestales y Coordinación de Emergencias a la espera de un nuevo parte de alertas desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Por el momento, se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar circular por calles anegadas, no acercarse a árboles o postes inestables y reportar cualquier situación de riesgo, especialmente si hay cables caídos o estructuras dañadas.