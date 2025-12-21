Tormentas con viento, lluvia y granizo afectaron a Jujuy este domingo
Un domingo de tormentas intensas sorprendió a Jujuy, con fuertes vientos, abundante lluvia y caída de granizo en distintos puntos de la provincia. El temporal se desató durante la tarde y provocó complicaciones en algunos barrios.
El temporal se desató pasadas las 14:30, cuando una masa de aire inestable azotó la región con ráfagas de viento y precipitaciones que pasaron de ser moderadas a intensas en pocos minutos. Además de la lluvia, varios sectores de la ciudad reportaron granizo y ráfagas que sorprendieron a vecinos y automovilistas.
Como consecuencia de las condiciones climáticas, en algunas zonas se registraron daños materiales menores y se vio afectado el suministro de energía eléctrica, con cortes parciales que ya están siendo atendidos por las empresas prestadoras del servicio.
En Alto Comedero, el viento fue lo suficientemente fuerte como para volcar un puesto de venta callejero sobre la Avenida Marina Vilte, aunque no se reportaron heridos, según informaron fuentes del lugar.
Según datos climáticos recientes, durante gran parte de diciembre en Jujuy se observaron condiciones de alta humedad y frecuentes precipitaciones, propias de la temporada estival, lo que favorece este tipo de eventos aislados pero intensos.
El pronóstico extendido indica que la inestabilidad podría persistir en los próximos días, con posibilidad de lluvias y tormentas también mañana lunes, aunque de forma más dispersa.
Las autoridades locales recomiendan precaución a los vecinos, especialmente al transitar por calles con agua acumulada o durante ráfagas fuertes, y mantener atención a los informes oficiales del clima.