domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 15:30
Clima.

Tormentas con viento, lluvia y granizo afectaron a Jujuy este domingo

Un domingo de tormentas intensas sorprendió a Jujuy, con fuertes vientos, abundante lluvia y caída de granizo en distintos puntos de la provincia. El temporal se desató durante la tarde y provocó complicaciones en algunos barrios.

Por  Verónica Pereyra
Tormenta en Jujuy
A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN
Pronóstico.

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN
Domingo con alerta por tormentas y posible granizo
SMN.

Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

El temporal se desató pasadas las 14:30, cuando una masa de aire inestable azotó la región con ráfagas de viento y precipitaciones que pasaron de ser moderadas a intensas en pocos minutos. Además de la lluvia, varios sectores de la ciudad reportaron granizo y ráfagas que sorprendieron a vecinos y automovilistas.

Como consecuencia de las condiciones climáticas, en algunas zonas se registraron daños materiales menores y se vio afectado el suministro de energía eléctrica, con cortes parciales que ya están siendo atendidos por las empresas prestadoras del servicio.

Embed

En Alto Comedero, el viento fue lo suficientemente fuerte como para volcar un puesto de venta callejero sobre la Avenida Marina Vilte, aunque no se reportaron heridos, según informaron fuentes del lugar.

Clima inestable y alertas meteorológicas

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas por tormentas para distintas zonas de la provincia, que incluían probabilidades de lluvia fuerte, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h, especialmente en sectores del valle central y localidades cercanas.

Según datos climáticos recientes, durante gran parte de diciembre en Jujuy se observaron condiciones de alta humedad y frecuentes precipitaciones, propias de la temporada estival, lo que favorece este tipo de eventos aislados pero intensos.

image
Lluvias en Jujuy&nbsp;

Lluvias en Jujuy

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad podría persistir en los próximos días, con posibilidad de lluvias y tormentas también mañana lunes, aunque de forma más dispersa.

Las autoridades locales recomiendan precaución a los vecinos, especialmente al transitar por calles con agua acumulada o durante ráfagas fuertes, y mantener atención a los informes oficiales del clima.

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN

Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

Arranca el verano y el SMN anticipa cómo se viene en Jujuy: lluvias que pueden estar por encima de lo normal

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Rige alerta amarilla para Jujuy este domingo: a qué hora llega la lluvia
SMN.

Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

Por  Maria Eugenia Burgos

Imagen ilustrativa
Policiales.

Violento asalto en Perico: amenazaron a un camionero y le robaron más de un millón de pesos

Rige alerta amarilla para Jujuy este domingo: a qué hora llega la lluvia
SMN.

Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.
Economía.

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Este domingo 21 de diciembre se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Palpalá..(Foto ilustrativa)
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este domingo en capital y Palpalá

Cristina Fernández de Kirchner
Salud.

Trasladaron a Cristina Fernández de Kirchner a una clínica para ser operada de apendicitis

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel