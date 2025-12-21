Arranca el verano y el SMN anticipa cómo se viene en Jujuy: lluvias que pueden estar por encima de lo normal

La Niña dominará el trimestre y generará déficits de precipitación en el litoral mientras el noroeste podría registrar valores superiores a los promedios históricos (SMN)

Córdoba Santa Fe San Luis La Pampa Buenos Aires Neuquén Río Negro Chubut y Santa Cruz presentan la mayor probabilidad de temperaturas por encima de lo normal (SMN)

Este domingo 21 de diciembre comienza el verano y, con el movimiento turístico y las actividades al aire libre, crece la consulta por el tiempo. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para diciembre 2025–enero/febrero 2026 , con tendencias generales de temperatura y lluvias.

Para el NOA , el informe ubica a Jujuy dentro del grupo de provincias que tienen una probabilidad de 45% a 50% de precipitaciones superiores a lo normal durante el trimestre, junto con Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja . En cuanto a las temperaturas , la señal para Jujuy aparece más estable: se esperan valores dentro de lo habitual (sin cambios significativos) según la lectura del pronóstico y el repaso de años anteriores que cita el SMN, con probabilidades cercanas al 40% en el rango “normal” para el NOA.

A nivel nacional, el panorama es desigual: en varias provincias del centro del país y la Patagonia se proyectan mayores probabilidades de un trimestre más cálido de lo habitual , mientras que en el Litoral se advierte un escenario más seco en comparación con otras regiones.

Sobre los factores climáticos, el SMN explicó que el pronóstico se apoya en modelos y herramientas estadísticas, y que el escenario estacional se interpreta con cautela: se mencionan señales compatibles con una fase fría del Pacífico y, en promedio, una probabilidad relevante de continuidad de La Niña durante el trimestre.

Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén Río Negro, Chubut y Santa Cruz experimentarán ese incremento de probabilidad de aumento de temperatura por encima de los valores normales de verano.

Y provincias como Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego tendrán una probabilidad de un 40% a 45% de incremento de temperatura.

En tanto que en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Corrientes y Misiones no habrá cambios significativos y se esperan temperaturas normales según los últimos datos de años anteriores.

Precipitaciones en este verano: Jujuy por encima de la media

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que cinco provincias tendrán mayores lluvias en un 45 % a 50%.

Serán Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, superiores a lo normal. En contraposición, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, parte de Buenos Aires, Río Negro y Chubut tendrán hasta un 50% menos caída de agua. El resto de las provincias tendrán precipitaciones normales para esta época del año, con una cantidad de días de lluvia prevista para enero y febrero que coincide con el promedio histórico, el cual supera ligeramente los 100 milímetros mensuales.

Cómo leer el pronóstico y recomendaciones

El SMN remarca que este tipo de informe no da valores exactos ni permite anticipar eventos puntuales (como olas de calor o tormentas severas): muestra tendencias probabilísticas para el trimestre. Por eso, para decisiones del día a día (viajes, actividades, eventos) recomiendan seguir el pronóstico diario y los alertas oficiales.