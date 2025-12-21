Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

Hay alerta naranja por tormentas para este domingo 21 de diciembre: las provincias afectadas

Rige alerta amarilla para Jujuy este domingo: a qué hora llega la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos para este domingo 21 de diciembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, son 16 las provincias afectadas por fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En cuanto a la provincia de Jujuy, el SMN emitió una advertencia amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Jujuy , con impacto previsto entre la tarde/noche del domingo 21 y la mañana del lunes 22 .

De acuerdo con la información del alerta vigente, el foco está puesto en el área de Valles y alrededores de la capital , incluyendo San Salvador de Jujuy , y sectores cercanos como Palpalá y Perico . También aparece alcanzada la zona de Libertador General San Martín .

El SMN anticipa tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes , con chances de abundante caída de agua en cortos períodos , granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h .

En cuanto a los acumulados, se prevén entre 20 y 40 mm de lluvia, con posibilidad de que esos valores se superen de forma puntual en algunos sectores.

Ante este escenario, se recomienda evitar salir si no es necesario, limpiar desagües, asegurar objetos que puedan volarse, y desconectar artefactos si entra agua al domicilio.

16 provincias bajo alerta meteorológica en la Argentina

La alerta naranja por tormentas alcanza a Chaco, Corrientes, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, en donde se esperan tormentas fuertes, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por su parte, el aviso desciende al nivel amarillo en las provincias de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis y Tucumán. En estas regiones se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, que también podrían superarse en forma puntual.