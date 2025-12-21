domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 09:36
SMN.

Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Jujuy. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible granizo en zonas puntuales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
En cuanto a la provincia de Jujuy, el SMN emitió una advertencia amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Jujuy, con impacto previsto entre la tarde/noche del domingo 21 y la mañana del lunes 22.

Zonas que podría afectar en la provincia

De acuerdo con la información del alerta vigente, el foco está puesto en el área de Valles y alrededores de la capital, incluyendo San Salvador de Jujuy, y sectores cercanos como Palpalá y Perico. También aparece alcanzada la zona de Libertador General San Martín.

Qué fenómenos se esperan y qué dice el SMN

El SMN anticipa tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con chances de abundante caída de agua en cortos períodos, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

En cuanto a los acumulados, se prevén entre 20 y 40 mm de lluvia, con posibilidad de que esos valores se superen de forma puntual en algunos sectores.

Ante este escenario, se recomienda evitar salir si no es necesario, limpiar desagües, asegurar objetos que puedan volarse, y desconectar artefactos si entra agua al domicilio.

16 provincias bajo alerta meteorológica en la Argentina

Son 16 las provincias afectadas por fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas alcanza a Chaco, Corrientes, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, en donde se esperan tormentas fuertes, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por su parte, el aviso desciende al nivel amarillo en las provincias de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis y Tucumán. En estas regiones se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, que también podrían superarse en forma puntual.

