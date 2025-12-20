Rige alerta amarilla en Jujuy por lluvias intensas y posible caída de granizo: para qué zonas y horarios

Caída de granizo - Imagen de archivo

Este sábado 20 de diciembre se renovó la alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según el reporte de los especialistas, se prevé que durante la noche se desarrollen tormentas de variada intensidad, con probabilidad de caída de granizo.

Qué zonas están bajo alerta amarilla por tormentas en Jujuy De acuerdo con la advertencia del SMN, los sectores de Jujuy que permanecen bajo alerta amarilla son: zona montañosa de Dr. Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara, zona montañosa de Tumbaya, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.

lluvias tormentas.jpg Para las áreas mencionadas, se espera que a partir de la tarde-noche de este sábado 20 de diciembre se presenten tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Asimismo, se detalla que los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 20 y 40 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros sean superados de manera puntual.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.