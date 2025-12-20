sábado 20 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de diciembre de 2025 - 09:00
Advertencia.

Rige alerta amarilla en Jujuy por lluvias intensas y posible caída de granizo: para qué zonas y horarios

El SMN emitió nuevamente alerta amarilla por tormentas intensas para distintas zonas de la provincia de Jujuy. Mirá la advertencia y qué sectores serán afectados.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Caída de granizo - Imagen de archivo

Caída de granizo - Imagen de archivo

Lee además
El presidente Rodrigo Paz, tras el “Gabinete de Crisis”. APG
Mundo.

Bolivia en alerta por hasta 6 meses de lluvias intensas y alista emergencia nacional
Familia de El Carmen y una tradición de Navidad video
Legado.

Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

Qué zonas están bajo alerta amarilla por tormentas en Jujuy

De acuerdo con la advertencia del SMN, los sectores de Jujuy que permanecen bajo alerta amarilla son: zona montañosa de Dr. Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara, zona montañosa de Tumbaya, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.

lluvias tormentas.jpg

Para las áreas mencionadas, se espera que a partir de la tarde-noche de este sábado 20 de diciembre se presenten tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Asimismo, se detalla que los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 20 y 40 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros sean superados de manera puntual.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bolivia en alerta por hasta 6 meses de lluvias intensas y alista emergencia nacional

Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

Corte de agua este sábado en San Salvador de Jujuy: cuáles son los barrios afectados

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Pintura, cerámica y dibujo: Cobalto presentó una muestra abierta al público

Lo que se lee ahora
Incendio de un auto en una estación de servicio video
Alarma.

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Incendio de un auto en una estación de servicio video
Alarma.

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Qué es la gripeH3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)
En alerta.

Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas

Imagen ilustrativa generada con IA
Judiciales.

Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Atención.

Corte de agua este sábado en San Salvador de Jujuy: cuáles son los barrios afectados

Caída de granizo - Imagen de archivo
Advertencia.

Rige alerta amarilla en Jujuy por lluvias intensas y posible caída de granizo: para qué zonas y horarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel