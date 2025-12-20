Rige alerta amarilla en Jujuy por lluvias intensas y posible caída de granizo: para qué zonas y horarios

Qué zonas están bajo alerta amarilla por tormentas en Jujuy
De acuerdo con la advertencia del SMN, los sectores de Jujuy que permanecen bajo alerta amarilla son: zona montañosa de Dr. Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara, zona montañosa de Tumbaya, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.
Para las áreas mencionadas, se espera que a partir de la tarde-noche de este sábado 20 de diciembre se presenten tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.
Asimismo, se detalla que los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 20 y 40 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros sean superados de manera puntual.