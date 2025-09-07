domingo 07 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 - 16:23
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy perdió con Gimnasia de Mendoza

Por la Primera Nacional, Gimnasia de Mendoza le ganó a Gimnasia de Jujuy con gol de Imanol González a los 47 del segundo tiempo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gimnasia de Jujuy perdió con Gimnasia de Mendoza.

Gimnasia de Jujuy perdió con Gimnasia de Mendoza.

El único gol del encuentro lo convirtió Imanol González a los 47 minutos del segundo tiempo, luego de un partido chato y sin grandes emociones.

De esta manera, el Lobo mendocino se quedó con la punta de la tabla, en tanto que el jujeño quedó relegado a la segunda ubicación a dos puntos de su rival de esta tarde.

¿Qué sigue para Gimnasia de Jujuy?

Quedan 12 puntos en juego para el conjunto jujeño, que deberá esperar que los mendocinos pierdan puntos y sumar la mayor cantidad posible para acceder a una final por el ascenso.

Los próximos rivales de Gimnasia de Jujuy son:

  • Nueva Chicago vs Gimnasia de Jujuy
  • Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario
  • San Telmo vs Gimnasia de Jujuy
  • Gimnasia de Jujuy vs Chacarita

