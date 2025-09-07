Gimnasia de Jujuy perdió con Gimnasia de Mendoza.

Este domingo, Gimnasia de Jujuy perdió por 1 a 0 ante Gimnasia de Mendoza en una final anticipada de la zona B de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

El único gol del encuentro lo convirtió Imanol González a los 47 minutos del segundo tiempo, luego de un partido chato y sin grandes emociones.

De esta manera, el Lobo mendocino se quedó con la punta de la tabla, en tanto que el jujeño quedó relegado a la segunda ubicación a dos puntos de su rival de esta tarde.

Embed ¿Qué sigue para Gimnasia de Jujuy? Quedan 12 puntos en juego para el conjunto jujeño, que deberá esperar que los mendocinos pierdan puntos y sumar la mayor cantidad posible para acceder a una final por el ascenso. Los próximos rivales de Gimnasia de Jujuy son: Nueva Chicago vs Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy vs Agropecuario

San Telmo vs Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy vs Chacarita

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.