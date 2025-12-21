domingo 21 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de diciembre de 2025 - 09:06
Bombazo.

Un ex Gimnasia de Jujuy jugará en la MLS y enfrentará a Lionel Messi

El jugador, que tuvo paso por Gimnasia de Jujuy, será refuerzo del Atlanta United durante 2026 y tendrá a Gerardo Martino como entrenador.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Lucas Hoyos junto a Lionel Messi

Lucas Hoyos junto a Lionel Messi

Lucas Hoyos llega a la Major League Soccer (MLS) con 36 años. El arquero, que quedará libre de Newell's a fines del 2025, firmará contrato con Atlanta United. El ex Gimnasia de Jujuy no juega en Primera División desde el 26 de noviembre de 2024, cuando se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, en un partido que Newell's le ganó a Independiente. Durante 2025 disputó un solo partido para la Reserva.

Lee además
Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones
¡Felicidades!

Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones
Seven Interno Leo Siufi video
Jujuy.

Con gran participación se vivió en el Suri Rugby Club la 15° edición del Seven Interno Leo Siufi

El vínculo de Hoyos con el Atlanta United será hasta diciembre de 2026, con opción a renovar por un año más. Su técnico será un símbolo de la Lepra, Gerardo Martino, que está en su segunda etapa en el club.

lucas hoyos

El día que Lucas Hoyos enfrentó a Lionel Messi

Lucas Hoyos, arquero de Newell's, conversó con Lionel Messi después del amistoso contra Inter Miami en febrero de 2024. El encuentro, disputado en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, terminó 1-1 y fue emotivo por el regreso de Messi al club de sus orígenes. Además, Messi intercambió su short con Hoyos.

Messi posó para fotos con los jugadores de Newell's y se lo vio charlando con Hoyos y Luis Suárez en la cancha. El intercambio de shorts con Hoyos se viralizó, simbolizando el vínculo con su club formador. Ever Banega, capitán de Newell's y amigo de Messi, también participó en el ambiente nostálgico.

Después, Lucas Hoyos compartió detalles emotivos sobre su charla con Lionel Messi tras el amistoso de febrero de 2024 contra Inter Miami. En entrevistas posteriores, relató que se acercó a Messi para expresarle su admiración profunda. Sobre el encuentro, el arquero dijo: "Me acerqué a Messi y le dije que lo amaba mucho, estaba cumpliendo un sueño".

image

El paso de Lucas Hoyos por Gimnasia de Jujuy

Lucas Hoyos, arquero argentino nacido en 1989, tuvo un paso significativo por Gimnasia y Esgrima de Jujuy entre 2012 y 2014, donde disputó 71 partidos como profesional. Debutó en el club el 13 de octubre de 2012 y formó parte del plantel en la Primera Nacional, consolidándose como titular durante esos dos años a préstamo desde Newell's Old Boys.

Tras Jujuy, pasó por Instituto (66 PJ en 2015-2016), Atlético Rafaela y Vélez Sarsfield (135 PJ hasta 2022), antes de volver a Newell's en 2023, donde acumula 60 partidos. Su formación incluyó selecciones juveniles argentinas Sub-20.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones

Con gran participación se vivió en el Suri Rugby Club la 15° edición del Seven Interno Leo Siufi

Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026

La Sub 15 de San Lorenzo de Jujuy campeona en el Mundial Amateur

Talleres de Perico eliminó a Zapla y avanzó en el Torneo Regional Amateur

Las más leídas

Camión volcó con cerdos en Ruta 66
Policiales.

Volcó un camión con cerdos en Ruta 66 cerca de Perico

Imagen ilustrativa
Policiales.

Violento asalto en Perico: amenazaron a un camionero y le robaron más de un millón de pesos

Rige alerta amarilla para Jujuy este domingo: a qué hora llega la lluvia
SMN.

Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

Familia de El Carmen y una tradición de Navidad video
Legado.

Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

Cristina Fernández de Kirchner
Salud.

Trasladaron a Cristina Fernández de Kirchner a una clínica para ser operada de apendicitis

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel