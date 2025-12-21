Un ex Gimnasia de Jujuy jugará en la MLS y enfrentará a Lionel Messi

Lucas Hoyos llega a la Major League Soccer (MLS) con 36 años. El arquero, que quedará libre de Newell's a fines del 2025, firmará contrato con Atlanta United. El ex Gimnasia de Jujuy no juega en Primera División desde el 26 de noviembre de 2024, cuando se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, en un partido que Newell's le ganó a Independiente. Durante 2025 disputó un solo partido para la Reserva.
El vínculo de Hoyos con el Atlanta United será hasta diciembre de 2026, con opción a renovar por un año más. Su técnico será un símbolo de la Lepra, Gerardo Martino, que está en su segunda etapa en el club.
El día que Lucas Hoyos enfrentó a Lionel Messi
Lucas Hoyos, arquero de Newell's, conversó con Lionel Messi después del amistoso contra Inter Miami en febrero de 2024. El encuentro, disputado en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, terminó 1-1 y fue emotivo por el regreso de Messi al club de sus orígenes. Además, Messi intercambió su short con Hoyos.
Messi posó para fotos con los jugadores de Newell's y se lo vio charlando con Hoyos y Luis Suárez en la cancha. El intercambio de shorts con Hoyos se viralizó, simbolizando el vínculo con su club formador. Ever Banega, capitán de Newell's y amigo de Messi, también participó en el ambiente nostálgico.
Después, Lucas Hoyos compartió detalles emotivos sobre su charla con Lionel Messi tras el amistoso de febrero de 2024 contra Inter Miami. En entrevistas posteriores, relató que se acercó a Messi para expresarle su admiración profunda. Sobre el encuentro, el arquero dijo: "Me acerqué a Messi y le dije que lo amaba mucho, estaba cumpliendo un sueño".
El paso de Lucas Hoyos por Gimnasia de Jujuy
Lucas Hoyos, arquero argentino nacido en 1989, tuvo un paso significativo por Gimnasia y Esgrima de Jujuy entre 2012 y 2014, dondedisputó 71 partidos como profesional. Debutó en el club el 13 de octubre de 2012 y formó parte del plantel en la Primera Nacional, consolidándose como titular durante esos dos años a préstamo desde Newell's Old Boys.
Tras Jujuy, pasó por Instituto (66 PJ en 2015-2016), Atlético Rafaela y Vélez Sarsfield (135 PJ hasta 2022), antes de volver a Newell's en 2023, donde acumula 60 partidos. Su formación incluyó selecciones juveniles argentinas Sub-20.