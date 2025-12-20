sábado 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 - 16:30
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026

Hernán Pellerano, entrenador de Gimnasia de Jujuy, confirmó cuáles serán los dos primeros amistosos que disputará el Lobo en la pretemporada 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy ingresó en receso tras finalizar la primera etapa de la pretemporada. El próximo 5 de enero, el plantel profesional retomará los entrenamientos bajo el mando de Hernán Pellerano. En ese contexto, el equipo realizará una parte de la preparación en Jujuy y luego viajará a Córdoba para continuar con los trabajos.

En ese marco, el entrenador albiceleste adelantó a Canal 4 que ya están definidos dos partidos amistosos, que se disputarán durante la estadía en la provincia cordobesa: frente a Talleres y Racing de Córdoba.

Cómo será la pretemporada 2026 del Lobo y los amistosos confirmados

En diálogo con Canal 4, Hernán Pellerano, confirmó que Gimnasia de Jujuy tiene asegurados dos encuentros amistosos en Córdoba, y explicó cómo se desarrollará la planificación desde el inicio de los entrenamientos.

Embed - HERNÁN PELLERANO - DT GIMNASIA DE JUJUY - Primera etapa de pretemporada y desafíos 2026

“Vamos a entrenar la primera semana en Papel Noa, hasta el 10 de enero. Después nos vamos una semana a Córdoba donde tenemos pactados dos amistosos: uno con la reserva de Talleres y el otro contra Racing de Córdoba”, detalló el entrenador.

Luego, Pellerano explicó cómo continuará la dinámica del plantel profesional de cara al torneo de la Primera Nacional 2026.

“Volvemos -de Córdoba- el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, puntualizó.

hernan pellerano gimnasia de jujuy (1)

