Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026

Gimnasia de Jujuy ingresó en receso tras finalizar la primera etapa de la pretemporada. El próximo 5 de enero, el plantel profesional retomará los entrenamientos bajo el mando de Hernán Pellerano. En ese contexto, el equipo realizará una parte de la preparación en Jujuy y luego viajará a Córdoba para continuar con los trabajos.
En ese marco, el entrenador albiceleste adelantó a Canal 4 que ya están definidos dos partidos amistosos, que se disputarán durante la estadía en la provincia cordobesa: frente a Talleres y Racing de Córdoba.
Cómo será la pretemporada 2026 del Lobo y los amistosos confirmados
En diálogo con Canal 4, Hernán Pellerano, confirmó que Gimnasia de Jujuy tiene asegurados dos encuentros amistosos en Córdoba, y explicó cómo se desarrollará la planificación desde el inicio de los entrenamientos.
“Vamos a entrenar la primera semana en Papel Noa, hasta el 10 de enero. Después nos vamos una semana a Córdoba donde tenemos pactados dos amistosos: uno con la reserva de Talleres y el otro contra Racing de Córdoba”, detalló el entrenador.