Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026

Gimnasia de Jujuy ingresó en receso tras finalizar la primera etapa de la pretemporada. El próximo 5 de enero, el plantel profesional retomará los entrenamientos bajo el mando de Hernán Pellerano. En ese contexto, el equipo realizará una parte de la preparación en Jujuy y luego viajará a Córdoba para continuar con los trabajos.

En ese marco, el entrenador albiceleste adelantó a Canal 4 que ya están definidos dos partidos amistosos, que se disputarán durante la estadía en la provincia cordobesa: frente a Talleres y Racing de Córdoba.

Cómo será la pretemporada 2026 del Lobo y los amistosos confirmados En diálogo con Canal 4, Hernán Pellerano, confirmó que Gimnasia de Jujuy tiene asegurados dos encuentros amistosos en Córdoba, y explicó cómo se desarrollará la planificación desde el inicio de los entrenamientos.

Embed - HERNÁN PELLERANO - DT GIMNASIA DE JUJUY - Primera etapa de pretemporada y desafíos 2026 “Vamos a entrenar la primera semana en Papel Noa, hasta el 10 de enero. Después nos vamos una semana a Córdoba donde tenemos pactados dos amistosos: uno con la reserva de Talleres y el otro contra Racing de Córdoba”, detalló el entrenador.

Luego, Pellerano explicó cómo continuará la dinámica del plantel profesional de cara al torneo de la Primera Nacional 2026. “Volvemos -de Córdoba- el 17 de enero, el 18 los jugadores tienen día libre, y las siguientes dos semanas serán la parte final de la pretemporada para encarar el campeonato”, puntualizó. hernan pellerano gimnasia de jujuy (1)

