viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 06:57
A jugar.

Comienza el torneo de fútbol infantil Manuel Guerrero

Este viernes arranca el torneo de futbol infantil en homenaje al exfutbolista de Gimnasia de Jujuy, Manuel Guerrero.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Este viernes 19 de diciembre arranca el torneo de fútbol infantil “Manuel ‘El Negro’ Guerrero”, organizado por Gimnasia de Jujuy y que tendrá la participación de varios equipos, tanto de San Salvador de Jujuy como del resto de la provincia.

Los partidos se desarrollarán en las instalaciones del estadio “23 de Agosto” y del complejo Papel Noa. El torneo está reservado para los jugadores de las categorías 2014 a 2019. La programación de los partidos continuará entre sábado y domingo.

San Pedro de Jujuy: torneo de fútbol Infantil
Torneo de fútbol infantil Manuel Guerrero (Foto ilustrativa)

Así están distribuidos los equipos del futbol infantil

Categoría 2014

  • ZONA A: Gimnasia de Jujuy Sur. Club Luján. San Lorenzo. CAI Palpalá.
  • ZONA B: Pumitas Perico. Gimnasia de Jujuy Norte. Junior FC. Juventud Unida.
  • ZONA C: Constitución Palpalá. Halcones de UFA. Duendes Verdes. Club Comercio.
  • ZONA D: Cancheritos Palpalá. 100 Viviendas. Club Malvinas. Club Cuyaya.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12:30 en Papel Noa.

Categoría 2015

  • ZONA A: Gimnasia Celeste. Merenguitos Palpalá. Club Comercio. Lobitos San Pedro.
  • ZONA B: Grillitos Perico. San Lorenzo. Club Malvinas. Monterrico San Vicente.
  • ZONA C: T.H. Junior. Atlas. Gimnasia Blanco.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 10:50 en Papel Noa.

Categoría 2016

ZONA A: Merenguitos Negro. Junior FC. La Cantera. Gimnasia de Jujuy.

ZONA B: Merenguitos Blanco. Club Malvinas. San Lorenzo. Chispita Palpalá.

ZONA C: Olimpia. Juventud Unida. Club de Amigos. Club Luján.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12 en Papel Noa.

Categoría 2017

  • ZONA A: Club Gorriti B. Talleres de Perico. Lobitos San Pedro. Monterrico San Vicente.
  • ZONA B: Club Gorriti A. Club Universitario. Juventud Unida. Club Luján.
  • ZONA C: Club Comercio. Duendes Verdes. Atlético San Pedro. Club Malvinas.
  • ZONA D: Gimnasia de Jujuy. San Lorenzo. La Cantera. CAI Palpalá.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 13:30 en el estadio “23 de Agosto”.

Categoría 2018

  • ZONA A: Club Gorriti A. Juventud Unida. Monterrico San Vicente. San Lorenzo.
  • ZONA B: Club Gorriti B. Club Comercio. Gimnasia de Jujuy. Fernando Carlos.
  • ZONA C: Atlas. Club Luján. El Cruce.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 12 en el estadio “23 de Agosto”.

Categoría 2019

  • ZONA A: La Cantera. Atlas. Gimnasia de Jujuy.
  • ZONA B: Academia de Fútbol. Comercio. Lobitos San Pedro.
  • ZONA C: San Lorenzo. Talleres de Perico. San Vicente Monterrico.

En la primera jornada, los partidos comenzarán a horas 15:30 en el estadio “23 de Agosto”.

Quién era Manuel Guerrero

Manuel Alfredo Guerrero debutó en 1984 con la camiseta de Gimnasia de Jujuy. En 1986 se coronó campeón de la Liga Jujeña y clasificó a la primera edición de la B Nacional, siendo un jugador destacado. En 1988 descendió al Torneo del Interior.

Manuel Negro Guerrero.jpg

En 1993 logró el ascenso a la B Nacional. En su regreso a la segunda división se consagró campeón y al año siguiente obtuvo el ascenso a Primera División. El Negro jugó en el lobo jujeño hasta 1997, donde disputó más de 200 partidos y anotó 52 goles.

El "Negro" Guerrero falleció el 3 de junio a los 59 años. Su partida es muy sentida por el hincha de Gimnasia de Jujuy y todos aquellos que disfrutaron de su buen fútbol, ya que el ex delantero dejó una huella imborrable en el corazón del hincha que nunca lo olvidará.

